Эксперт назвал ключевые темы переговоров России и Китая в Тяньцзине - 30.08.2025
Эксперт назвал ключевые темы переговоров России и Китая в Тяньцзине
Ключевыми темами будущих переговоров России и Китая в Тяньцзине в части газового сотрудничества могут стать синхронизация инфраструктуры, договоренности по... | 30.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-30T16:43+0300
2025-08-30T16:43+0300
МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Ключевыми темами будущих переговоров России и Китая в Тяньцзине в части газового сотрудничества могут стать синхронизация инфраструктуры, договоренности по ценам и совместное проектирование, сообщил РИА Новости декан факультета финансовой экономики МГИМО, доктор экономических наук Игбал Гулиев. Президент РФ Владимир Путин примет участие в заседании Совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества, который пройдет в китайском Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября. А также примет участие в праздничных мероприятиях, посвященных 80-летию победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны. В минувшую среду его пресс-секретарь Дмитрий Песков назвал беспрецедентным будущий визит главы российского государства в Китай. "Россия и Китай находятся в стадии активного построения стратегического газового партнерства, расширяя трубопроводные маршруты и вовлекая китайский капитал в новые СПГ-проекты. Синхронизация инфраструктуры, договоренности по ценам и совместное проектирование могут стать ключевыми пунктами ближайших переговоров на высшем уровне", - сказал Гулиев. Важным пунктом переговоров может быть установление приемлемых ценовых условий на газ с целью сближения тарифов с внутренними российскими уровнями и создания долгосрочных контрактных механизмов, объяснил собеседник агентства. "Газпром" в ходе официального визита президента России в КНР планирует подписать важные документы с Китайской национальной нефтегазовой корпорацией (CNPC), сообщал журналистам в пятницу помощник главы РФ Юрий Ушаков.
Эксперт назвал ключевые темы переговоров России и Китая в Тяньцзине

МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Ключевыми темами будущих переговоров России и Китая в Тяньцзине в части газового сотрудничества могут стать синхронизация инфраструктуры, договоренности по ценам и совместное проектирование, сообщил РИА Новости декан факультета финансовой экономики МГИМО, доктор экономических наук Игбал Гулиев.
Президент РФ Владимир Путин примет участие в заседании Совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества, который пройдет в китайском Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября. А также примет участие в праздничных мероприятиях, посвященных 80-летию победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны. В минувшую среду его пресс-секретарь Дмитрий Песков назвал беспрецедентным будущий визит главы российского государства в Китай.
"Россия и Китай находятся в стадии активного построения стратегического газового партнерства, расширяя трубопроводные маршруты и вовлекая китайский капитал в новые СПГ-проекты. Синхронизация инфраструктуры, договоренности по ценам и совместное проектирование могут стать ключевыми пунктами ближайших переговоров на высшем уровне", - сказал Гулиев.
Важным пунктом переговоров может быть установление приемлемых ценовых условий на газ с целью сближения тарифов с внутренними российскими уровнями и создания долгосрочных контрактных механизмов, объяснил собеседник агентства.
"Газпром" в ходе официального визита президента России в КНР планирует подписать важные документы с Китайской национальной нефтегазовой корпорацией (CNPC), сообщал журналистам в пятницу помощник главы РФ Юрий Ушаков.
 
Заголовок открываемого материала