https://1prime.ru/20250830/peregovory-861508292.html

Эксперт назвал ключевые темы переговоров России и Китая в Тяньцзине

Эксперт назвал ключевые темы переговоров России и Китая в Тяньцзине - 30.08.2025, ПРАЙМ

Эксперт назвал ключевые темы переговоров России и Китая в Тяньцзине

Ключевыми темами будущих переговоров России и Китая в Тяньцзине в части газового сотрудничества могут стать синхронизация инфраструктуры, договоренности по... | 30.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-30T16:43+0300

2025-08-30T16:43+0300

2025-08-30T16:43+0300

экономика

газ

россия

китай

рф

япония

владимир путин

дмитрий песков

юрий ушаков

мгимо

https://cdnn.1prime.ru/img/84014/29/840142969_0:47:2225:1299_1920x0_80_0_0_6cd6fc9654bc299ae23375926dcb3295.jpg

МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Ключевыми темами будущих переговоров России и Китая в Тяньцзине в части газового сотрудничества могут стать синхронизация инфраструктуры, договоренности по ценам и совместное проектирование, сообщил РИА Новости декан факультета финансовой экономики МГИМО, доктор экономических наук Игбал Гулиев. Президент РФ Владимир Путин примет участие в заседании Совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества, который пройдет в китайском Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября. А также примет участие в праздничных мероприятиях, посвященных 80-летию победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны. В минувшую среду его пресс-секретарь Дмитрий Песков назвал беспрецедентным будущий визит главы российского государства в Китай. "Россия и Китай находятся в стадии активного построения стратегического газового партнерства, расширяя трубопроводные маршруты и вовлекая китайский капитал в новые СПГ-проекты. Синхронизация инфраструктуры, договоренности по ценам и совместное проектирование могут стать ключевыми пунктами ближайших переговоров на высшем уровне", - сказал Гулиев. Важным пунктом переговоров может быть установление приемлемых ценовых условий на газ с целью сближения тарифов с внутренними российскими уровнями и создания долгосрочных контрактных механизмов, объяснил собеседник агентства. "Газпром" в ходе официального визита президента России в КНР планирует подписать важные документы с Китайской национальной нефтегазовой корпорацией (CNPC), сообщал журналистам в пятницу помощник главы РФ Юрий Ушаков.

китай

рф

япония

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

газ, россия, китай, рф, япония, владимир путин, дмитрий песков, юрий ушаков, мгимо, газпром