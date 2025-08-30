https://1prime.ru/20250830/peregovory-861508292.html
Эксперт назвал ключевые темы переговоров России и Китая в Тяньцзине
МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Ключевыми темами будущих переговоров России и Китая в Тяньцзине в части газового сотрудничества могут стать синхронизация инфраструктуры, договоренности по ценам и совместное проектирование, сообщил РИА Новости декан факультета финансовой экономики МГИМО, доктор экономических наук Игбал Гулиев. Президент РФ Владимир Путин примет участие в заседании Совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества, который пройдет в китайском Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября. А также примет участие в праздничных мероприятиях, посвященных 80-летию победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны. В минувшую среду его пресс-секретарь Дмитрий Песков назвал беспрецедентным будущий визит главы российского государства в Китай. "Россия и Китай находятся в стадии активного построения стратегического газового партнерства, расширяя трубопроводные маршруты и вовлекая китайский капитал в новые СПГ-проекты. Синхронизация инфраструктуры, договоренности по ценам и совместное проектирование могут стать ключевыми пунктами ближайших переговоров на высшем уровне", - сказал Гулиев. Важным пунктом переговоров может быть установление приемлемых ценовых условий на газ с целью сближения тарифов с внутренними российскими уровнями и создания долгосрочных контрактных механизмов, объяснил собеседник агентства. "Газпром" в ходе официального визита президента России в КНР планирует подписать важные документы с Китайской национальной нефтегазовой корпорацией (CNPC), сообщал журналистам в пятницу помощник главы РФ Юрий Ушаков.
Президент РФ Владимир Путин
примет участие в заседании Совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества, который пройдет в китайском Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября. А также примет участие в праздничных мероприятиях, посвященных 80-летию победы над милитаристской Японией
и окончанию Второй мировой войны. В минувшую среду его пресс-секретарь Дмитрий Песков
назвал беспрецедентным будущий визит главы российского государства в Китай
"Россия и Китай находятся в стадии активного построения стратегического газового партнерства, расширяя трубопроводные маршруты и вовлекая китайский капитал в новые СПГ-проекты. Синхронизация инфраструктуры, договоренности по ценам и совместное проектирование могут стать ключевыми пунктами ближайших переговоров на высшем уровне", - сказал Гулиев.
Важным пунктом переговоров может быть установление приемлемых ценовых условий на газ с целью сближения тарифов с внутренними российскими уровнями и создания долгосрочных контрактных механизмов, объяснил собеседник агентства.
"Газпром
" в ходе официального визита президента России в КНР планирует подписать важные документы с Китайской национальной нефтегазовой корпорацией (CNPC), сообщал журналистам в пятницу помощник главы РФ Юрий Ушаков
