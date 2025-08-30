https://1prime.ru/20250830/pererabotka-861482246.html

Компания Сигала построит в России 50 заводов по переработке пластика

2025-08-30T08:21+0300

2025-08-30T08:21+0300

2025-08-30T08:23+0300

МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Компания "Хикари", сооснователями которой стали актер Стивен Сигал и его сын Доминик Сигал, построит в России 50 заводов по переработке пластика до 2030 года, инвестиции в инфраструктуру составят не менее 30 миллиардов рублей, рассказал РИА Новости соучредитель ООО "Хикари" и основатель ГК в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами Zamarin Group, бизнесмен Михаил Замарин. Компания Сигала зарегистрирована 26 августа. Сам он имеет долю 34%, его сын Доминик - 33%, а еще треть принадлежит ООО "Эко-Инвест 23", следует из данных системы проверки контрагентов "Контур.Фокус". "Мы планируем построить в России к 2030 году не менее 50 заводов по переработке пластика, грязного пластика во вторичных гранулах... Мы собираемся проинвестировать в инфраструктуру не менее 30 миллиардов рублей до 2030 года", - сказал Замарин. Он добавил, что в России ежегодно производится 10 миллионов тонн пластика, тогда как перерабатывается только 400 тысяч тонн, то есть 4%. Компания ставит перед собой цель увеличить этот объем минимум до 25% в рамках указа президента РФ Владимира Путина. "Мы это делаем исключительно для экологии России, под зеленым флагом России, для того чтобы в России было меньше мусора", - заверил бизнесмен, добавив, что в первую очередь компания будет выполнять задачи из нацпроекта "Экология". Замарин поделился, что к 2030 году - к окончанию нацпроекта - у компании все еще будет много задач: "Знаем, чем себя занять на ближайшие 20 лет". В числе ключевых направлений он назвал работу с сортировкой мусора, выстраивание инфраструктуры и экопросвещение населения.

