https://1prime.ru/20250830/port-861498014.html
"Роснефть" продолжает строительство порта "Бухта Север"
"Роснефть" продолжает строительство порта "Бухта Север" - 30.08.2025, ПРАЙМ
"Роснефть" продолжает строительство порта "Бухта Север"
"Роснефть" продолжает строительство порта "Бухта Север" для проекта "Восток Ойл", следует из сообщения компании. | 30.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-30T12:23+0300
2025-08-30T12:23+0300
2025-08-30T12:23+0300
экономика
бизнес
россия
таймыр
красноярский край
восток ойл
роснефть
https://cdnn.1prime.ru/img/82910/50/829105036_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_7ff4f3ae659afa04307229781bee8f52.jpg
МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. "Роснефть" продолжает строительство порта "Бухта Север" для проекта "Восток Ойл", следует из сообщения компании. "В завершающей стадии готовности находится строительство двух грузовых причалов, а также причала для портового флота на терминале "Порт "Бухта Север". Продолжается строительство первого нефтеналивного причала, начаты работы по возведению второго. Идет строительство приемо-сдаточного пункта нефти "Порт "Бухта Север" и нефтеперекачивающей станции "Сузун", начаты работы по строительству нефтеперекачивающей станции "Пайяха", - говорится в сообщении. Отмечается, что продолжается строительство логистической инфраструктуры, возведение гидротехнических сооружений, берегоукрепление, расширение береговой и причальной инфраструктуры. "В рамках реализации флагманского проекта "Восток Ойл" в первом полугодии 2025 года выполнено 1,2 тысячи погонных километров сейсморазведочных работ 2Д и 1,5 тысячу погонных километров работ 3Д. Успешно завершена испытаниями 1 скважина, закончена бурением еще 1 скважина, начато строительство 4 поисково-оценочных скважин", - добавляется в сообщении. Компания продолжает опытно-промышленную разработку Пайяхского и Ичемминского месторождений. Так, в первом полугодии проходка в эксплуатационном бурении превысила 62 тысяч метров, закончены бурением 14 эксплуатационных скважин, уточняется в релизе. Кроме того, проводится пробная добыча на Пайяхском и Ичемминском месторождениях, организован автовывоз нефти на Сузунское и Лодочное месторождения. "Восток Ойл" на полуострове Таймыр включает в себя уже разрабатываемые месторождения Ванкорской группы и новые месторождения на севере Красноярского края. Ресурсная база проекта оценивается в 7 миллиардов тонн жидких углеводородов.
таймыр
красноярский край
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82910/50/829105036_85:0:2816:2048_1920x0_80_0_0_5e1c4e11bf067c6b96f693c25b52e7e8.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, таймыр, красноярский край, восток ойл, роснефть
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, Таймыр, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, Восток Ойл, Роснефть
"Роснефть" продолжает строительство порта "Бухта Север"
"Роснефть" продолжает строительство порта "Бухта Север" для проекта "Восток Ойл"
МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. "Роснефть" продолжает строительство порта "Бухта Север" для проекта "Восток Ойл", следует из сообщения компании.
"В завершающей стадии готовности находится строительство двух грузовых причалов, а также причала для портового флота на терминале "Порт "Бухта Север". Продолжается строительство первого нефтеналивного причала, начаты работы по возведению второго. Идет строительство приемо-сдаточного пункта нефти "Порт "Бухта Север" и нефтеперекачивающей станции "Сузун", начаты работы по строительству нефтеперекачивающей станции "Пайяха", - говорится в сообщении.
Отмечается, что продолжается строительство логистической инфраструктуры, возведение гидротехнических сооружений, берегоукрепление, расширение береговой и причальной инфраструктуры.
"В рамках реализации флагманского проекта "Восток Ойл" в первом полугодии 2025 года выполнено 1,2 тысячи погонных километров сейсморазведочных работ 2Д и 1,5 тысячу погонных километров работ 3Д. Успешно завершена испытаниями 1 скважина, закончена бурением еще 1 скважина, начато строительство 4 поисково-оценочных скважин", - добавляется в сообщении.
Компания продолжает опытно-промышленную разработку Пайяхского и Ичемминского месторождений. Так, в первом полугодии проходка в эксплуатационном бурении превысила 62 тысяч метров, закончены бурением 14 эксплуатационных скважин, уточняется в релизе.
Кроме того, проводится пробная добыча на Пайяхском и Ичемминском месторождениях, организован автовывоз нефти на Сузунское и Лодочное месторождения.
"Восток Ойл
" на полуострове Таймыр
включает в себя уже разрабатываемые месторождения Ванкорской группы и новые месторождения на севере Красноярского края
. Ресурсная база проекта оценивается в 7 миллиардов тонн жидких углеводородов.