"Роснефть" продолжает строительство порта "Бухта Север" - 30.08.2025
2025-08-30T12:23+0300
МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. "Роснефть" продолжает строительство порта "Бухта Север" для проекта "Восток Ойл", следует из сообщения компании. "В завершающей стадии готовности находится строительство двух грузовых причалов, а также причала для портового флота на терминале "Порт "Бухта Север". Продолжается строительство первого нефтеналивного причала, начаты работы по возведению второго. Идет строительство приемо-сдаточного пункта нефти "Порт "Бухта Север" и нефтеперекачивающей станции "Сузун", начаты работы по строительству нефтеперекачивающей станции "Пайяха", - говорится в сообщении. Отмечается, что продолжается строительство логистической инфраструктуры, возведение гидротехнических сооружений, берегоукрепление, расширение береговой и причальной инфраструктуры. "В рамках реализации флагманского проекта "Восток Ойл" в первом полугодии 2025 года выполнено 1,2 тысячи погонных километров сейсморазведочных работ 2Д и 1,5 тысячу погонных километров работ 3Д. Успешно завершена испытаниями 1 скважина, закончена бурением еще 1 скважина, начато строительство 4 поисково-оценочных скважин", - добавляется в сообщении. Компания продолжает опытно-промышленную разработку Пайяхского и Ичемминского месторождений. Так, в первом полугодии проходка в эксплуатационном бурении превысила 62 тысяч метров, закончены бурением 14 эксплуатационных скважин, уточняется в релизе. Кроме того, проводится пробная добыча на Пайяхском и Ичемминском месторождениях, организован автовывоз нефти на Сузунское и Лодочное месторождения. "Восток Ойл" на полуострове Таймыр включает в себя уже разрабатываемые месторождения Ванкорской группы и новые месторождения на севере Красноярского края. Ресурсная база проекта оценивается в 7 миллиардов тонн жидких углеводородов.
© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкСтенд "Роснефти"
Стенд "Роснефти". Архивное фото
© РИА Новости . Максим Блинов
