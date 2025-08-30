https://1prime.ru/20250830/pozhar-861488813.html

В Волгограде загорелся рынок

В Волгограде загорелся рынок - 30.08.2025, ПРАЙМ

В Волгограде загорелся рынок

Пожар возник на рынке в Тракторозаводском районе Волгограда, площадь возгорания составляет около 300 квадратных метров

ВОЛГОГРАД, 30 авг - ПРАЙМ. Пожар возник на рынке в Тракторозаводском районе Волгограда, площадь возгорания составляет около 300 квадратных метров, сообщили РИА Новости в Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) города "(Горит - ред.) тракторный рынок. 300 квадратов", - сообщили РИА Новости в ЕДДС. По информации мэрии города, загорелись торговые ряды на рынке на площади около 100 квадратных метров. По предварительным данным властей, пострадавших нет, причина пожара уточняются.

