На Кубани потушили пожар на НПЗ, возникший после падения обломков БПЛА

Пожар на Краснодарском НПЗ, загоревшемся в результате падения обломков БПЛА после атаки на город, ликвидирован, сообщил оперативный штаб Краснодарского края. | 30.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-30T10:26+0300

КРАСНОДАР, 30 авг - ПРАЙМ. Пожар на Краснодарском НПЗ, загоревшемся в результате падения обломков БПЛА после атаки на город, ликвидирован, сообщил оперативный штаб Краснодарского края. "Пожар на Краснодарском НПЗ ликвидировали. На нефтеперерабатывающем заводе продолжают работы по ликвидации последствий", - говорится в сообщении. В городе зафиксировано повреждение более двадцати оконных рам, незначительно пострадал фасад ТРЦ "Сити-центр", добавили в оперштабе. Обследование близлежащих к НПЗ домов продолжается. По информации Центра озеленения и экологии, после пожара на НПЗ загрязнения окружающей среды нет, заключили в краевом оперативном штабе.

