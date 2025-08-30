https://1prime.ru/20250830/pozhar-861489232.html
На Кубани потушили пожар на НПЗ, возникший после падения обломков БПЛА
На Кубани потушили пожар на НПЗ, возникший после падения обломков БПЛА - 30.08.2025, ПРАЙМ
На Кубани потушили пожар на НПЗ, возникший после падения обломков БПЛА
Пожар на Краснодарском НПЗ, загоревшемся в результате падения обломков БПЛА после атаки на город, ликвидирован, сообщил оперативный штаб Краснодарского края.
КРАСНОДАР, 30 авг - ПРАЙМ. Пожар на Краснодарском НПЗ, загоревшемся в результате падения обломков БПЛА после атаки на город, ликвидирован, сообщил оперативный штаб Краснодарского края. "Пожар на Краснодарском НПЗ ликвидировали. На нефтеперерабатывающем заводе продолжают работы по ликвидации последствий", - говорится в сообщении. В городе зафиксировано повреждение более двадцати оконных рам, незначительно пострадал фасад ТРЦ "Сити-центр", добавили в оперштабе. Обследование близлежащих к НПЗ домов продолжается. По информации Центра озеленения и экологии, после пожара на НПЗ загрязнения окружающей среды нет, заключили в краевом оперативном штабе.
На Кубани потушили пожар на НПЗ, возникший после падения обломков БПЛА
Возникший после падения обломков БПЛА пожар на Краснодарском НПЗ потушили
КРАСНОДАР, 30 авг - ПРАЙМ. Пожар на Краснодарском НПЗ, загоревшемся в результате падения обломков БПЛА после атаки на город, ликвидирован, сообщил оперативный штаб Краснодарского края.
"Пожар на Краснодарском НПЗ ликвидировали. На нефтеперерабатывающем заводе продолжают работы по ликвидации последствий", - говорится в сообщении.
В городе зафиксировано повреждение более двадцати оконных рам, незначительно пострадал фасад ТРЦ "Сити-центр", добавили в оперштабе. Обследование близлежащих к НПЗ
домов продолжается.
По информации Центра озеленения и экологии, после пожара на НПЗ загрязнения окружающей среды нет, заключили в краевом оперативном штабе.