https://1prime.ru/20250830/pozhar-861489767.html

Природный пожар в Геленджике тушат с помощью авиации

Природный пожар в Геленджике тушат с помощью авиации - 30.08.2025, ПРАЙМ

Природный пожар в Геленджике тушат с помощью авиации

Самолёт Ил-76 привлечен для борьбы с лесным пожаром в Геленджике, на земле в тушении задействованы свыше 400 человек, сообщает пресс-служба МЧС России. | 30.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-30T10:31+0300

2025-08-30T10:31+0300

2025-08-30T10:31+0300

происшествия

бизнес

геленджик

краснодарский край

мчс

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1e/861489602_0:0:3313:1864_1920x0_80_0_0_f81571a37b4853fce6291eb2ae27b51e.jpg

МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Самолёт Ил-76 привлечен для борьбы с лесным пожаром в Геленджике, на земле в тушении задействованы свыше 400 человек, сообщает пресс-служба МЧС России. Вечером в четверг глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев объявил, что пожар на территории Пшадского лесничества под Геленджиком разросся до 32 гектаров из-за сильного ветра. В пятницу оперативный штаб края сообщал, что площадь возгорания увеличилась до 42,4 гектара. Позднее пожар локализовали на площади 39,5 гектара. "На территории Краснодарского края продолжаются работы по ликвидации лесного пожара. В тушении с воздуха задействованы самолет-амфибия Бе-200ЧС, Ил-76 и два вертолета Ми-8 МЧС России. Их использование значительно повышает эффективность борьбы с огнем, особенно в труднодоступной местности", - говорится в сообщении. Пожар начался в ночь на четверг, предположительно, из-за падения обломков беспилотного летательного аппарата. В связи с задымлением и возможностью распространения огня было принято решение об эвакуации ближайшей базы отдыха. В сельской школе был развернут пункт временного размещения.

геленджик

краснодарский край

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, геленджик, краснодарский край, мчс