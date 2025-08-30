Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Природный пожар в Геленджике тушат с помощью авиации - 30.08.2025
Природный пожар в Геленджике тушат с помощью авиации
Самолёт Ил-76 привлечен для борьбы с лесным пожаром в Геленджике, на земле в тушении задействованы свыше 400 человек, сообщает пресс-служба МЧС России.
МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Самолёт Ил-76 привлечен для борьбы с лесным пожаром в Геленджике, на земле в тушении задействованы свыше 400 человек, сообщает пресс-служба МЧС России. Вечером в четверг глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев объявил, что пожар на территории Пшадского лесничества под Геленджиком разросся до 32 гектаров из-за сильного ветра. В пятницу оперативный штаб края сообщал, что площадь возгорания увеличилась до 42,4 гектара. Позднее пожар локализовали на площади 39,5 гектара. "На территории Краснодарского края продолжаются работы по ликвидации лесного пожара. В тушении с воздуха задействованы самолет-амфибия Бе-200ЧС, Ил-76 и два вертолета Ми-8 МЧС России. Их использование значительно повышает эффективность борьбы с огнем, особенно в труднодоступной местности", - говорится в сообщении. Пожар начался в ночь на четверг, предположительно, из-за падения обломков беспилотного летательного аппарата. В связи с задымлением и возможностью распространения огня было принято решение об эвакуации ближайшей базы отдыха. В сельской школе был развернут пункт временного размещения.
МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Самолёт Ил-76 привлечен для борьбы с лесным пожаром в Геленджике, на земле в тушении задействованы свыше 400 человек, сообщает пресс-служба МЧС России.
Вечером в четверг глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев объявил, что пожар на территории Пшадского лесничества под Геленджиком разросся до 32 гектаров из-за сильного ветра. В пятницу оперативный штаб края сообщал, что площадь возгорания увеличилась до 42,4 гектара. Позднее пожар локализовали на площади 39,5 гектара.
"На территории Краснодарского края продолжаются работы по ликвидации лесного пожара. В тушении с воздуха задействованы самолет-амфибия Бе-200ЧС, Ил-76 и два вертолета Ми-8 МЧС России. Их использование значительно повышает эффективность борьбы с огнем, особенно в труднодоступной местности", - говорится в сообщении.
Пожар начался в ночь на четверг, предположительно, из-за падения обломков беспилотного летательного аппарата. В связи с задымлением и возможностью распространения огня было принято решение об эвакуации ближайшей базы отдыха. В сельской школе был развернут пункт временного размещения.
 
Заголовок открываемого материала