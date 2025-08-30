Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Волгограде закрыли для движения улицу, где находится сгоревший рынок - 30.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обучение операторов FPV-дронов группировки Запад на Купянском направлении СВО - ПРАЙМ, 1920Происшествия
https://1prime.ru/20250830/pozhar-861499571.html
В Волгограде закрыли для движения улицу, где находится сгоревший рынок
В Волгограде закрыли для движения улицу, где находится сгоревший рынок - 30.08.2025, ПРАЙМ
В Волгограде закрыли для движения улицу, где находится сгоревший рынок
Улица Михайлова, где расположен сгоревший рынок в Волгограде, закрыта для движения транспорта, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации города. | 30.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-30T12:58+0300
2025-08-30T12:58+0300
происшествия
бизнес
общество
волгоград
рф
михайлов
мчс
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859610175_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_26c9c8260cc6e4ce2b8a95073fbc2738.jpg
ВОЛГОГРАД, 30 авг - ПРАЙМ. Улица Михайлова, где расположен сгоревший рынок в Волгограде, закрыта для движения транспорта, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации города. Ранее в Единой дежурно-диспетчерской службе Волгограда сообщали РИА Новости, что в субботу возник пожар на рынке в Тракторозаводском районе города. По данным мэрии, загорелись торговые павильоны. Как ранее сообщало МЧС РФ, площадь пожара выросла до трёх тысяч квадратных метров, около 12.00 МЧС РФ заявило о локализации возгорания. По информации мэрии, из-за пожара на рынке было перекрыто движение по проспекту Ленина в Тракторозаводском районе Волгограда, в 11.45 оно возобновлено. "По-прежнему закрыта для движения транспорта улица Михайлова, поэтому автобусы 61 и 61а не доезжают до Нижнего Тракторного и разворачиваются на пересечении пр. Ленина и ул. Дегтярева (ост. "Депо номер 3")", - сообщили в мэрии.
волгоград
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859610175_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_995038808ababf9d79ccf0b41acb672a.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, общество , волгоград, рф, михайлов, мчс
Происшествия, Бизнес, Общество , ВОЛГОГРАД, РФ, МИХАЙЛОВ, МЧС
12:58 30.08.2025
 
В Волгограде закрыли для движения улицу, где находится сгоревший рынок

Улицу Михайлова в Волгограде закрыли для движения из-за пожара на рынке

© РИА Новости . Вадим Брайдов | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС
Сотрудник МЧС - ПРАЙМ, 1920, 30.08.2025
Сотрудник МЧС. Архивное фото
© РИА Новости . Вадим Брайдов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВОЛГОГРАД, 30 авг - ПРАЙМ. Улица Михайлова, где расположен сгоревший рынок в Волгограде, закрыта для движения транспорта, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации города.
Ранее в Единой дежурно-диспетчерской службе Волгограда сообщали РИА Новости, что в субботу возник пожар на рынке в Тракторозаводском районе города. По данным мэрии, загорелись торговые павильоны. Как ранее сообщало МЧС РФ, площадь пожара выросла до трёх тысяч квадратных метров, около 12.00 МЧС РФ заявило о локализации возгорания.
По информации мэрии, из-за пожара на рынке было перекрыто движение по проспекту Ленина в Тракторозаводском районе Волгограда, в 11.45 оно возобновлено.
"По-прежнему закрыта для движения транспорта улица Михайлова, поэтому автобусы 61 и 61а не доезжают до Нижнего Тракторного и разворачиваются на пересечении пр. Ленина и ул. Дегтярева (ост. "Депо номер 3")", - сообщили в мэрии.
 
ПроисшествияБизнесОбществоВОЛГОГРАДРФМИХАЙЛОВМЧС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала