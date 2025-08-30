https://1prime.ru/20250830/pozhar-861499571.html
В Волгограде закрыли для движения улицу, где находится сгоревший рынок
В Волгограде закрыли для движения улицу, где находится сгоревший рынок - 30.08.2025, ПРАЙМ
В Волгограде закрыли для движения улицу, где находится сгоревший рынок
30.08.2025
ВОЛГОГРАД, 30 авг - ПРАЙМ. Улица Михайлова, где расположен сгоревший рынок в Волгограде, закрыта для движения транспорта, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации города. Ранее в Единой дежурно-диспетчерской службе Волгограда сообщали РИА Новости, что в субботу возник пожар на рынке в Тракторозаводском районе города. По данным мэрии, загорелись торговые павильоны. Как ранее сообщало МЧС РФ, площадь пожара выросла до трёх тысяч квадратных метров, около 12.00 МЧС РФ заявило о локализации возгорания. По информации мэрии, из-за пожара на рынке было перекрыто движение по проспекту Ленина в Тракторозаводском районе Волгограда, в 11.45 оно возобновлено. "По-прежнему закрыта для движения транспорта улица Михайлова, поэтому автобусы 61 и 61а не доезжают до Нижнего Тракторного и разворачиваются на пересечении пр. Ленина и ул. Дегтярева (ост. "Депо номер 3")", - сообщили в мэрии.
В Волгограде закрыли для движения улицу, где находится сгоревший рынок
Улицу Михайлова в Волгограде закрыли для движения из-за пожара на рынке