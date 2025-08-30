Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Протесты негативно повлияли на рост ВВП Сербии - 30.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-30T05:35+0300
2025-08-30T05:35+0300
экономика
мировая экономика
сербия
александр вучич
БЕЛГРАД, 30 авг - ПРАЙМ. Протесты негативно повлияли на рост ВВП Сербии, он ожидался в размере 3,7%, а будет меньше 3%, заявил РИА Новости председатель комитета по обороне и внутренним делам скупщины (парламента) Сербии Милован Дрецун. "Многомесячные незаконные протесты, которые стали весьма насильственными, нанесли финансовый ущерб. Замедлен рост экономики. Рост ВВП в этом году ожидался в размере 3,7%, но он будет около 3% или чуть меньше того", - заявил РИА Новости Дрецун. Также снизился приток прямых иностранных инвестиций, это означает, что открыто меньше новых рабочих мест, чем планировалось. "Нанесен прямой ущерб некоторым отраслям, таким как туризм. Значительно сокращено число туристов и клиентов в сопутствующей сфере услуг. Действительно, нанесен большой урон с этими протестами", - подчеркнул он. Протесты студентов и оппозиции начались в Сербии после обрушения навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад 1 ноября 2024 года, в результате которого погибли 16 человек. Обстановка в городах Сербии обострилась в середине августа. Участники протестов активизировали действия, в вечерние и ночные часы они шли на противостояние с полицией, блокировали дороги. Президент Сербии Александр Вучич 24 августа пообещал в рамках экономических мер поддержки населения снизить цены в рознице на три тысячи потребительских товаров, снизить ставки по кредитам и цены на электричество для граждан, а также внести изменения в закон об исполнительном производстве.
мировая экономика, сербия, александр вучич
Экономика, Мировая экономика, СЕРБИЯ, Александр Вучич
05:35 30.08.2025
 
Депутат Дрецун: протесты негативно повлияли на рост ВВП Сербии

БЕЛГРАД, 30 авг - ПРАЙМ. Протесты негативно повлияли на рост ВВП Сербии, он ожидался в размере 3,7%, а будет меньше 3%, заявил РИА Новости председатель комитета по обороне и внутренним делам скупщины (парламента) Сербии Милован Дрецун.
"Многомесячные незаконные протесты, которые стали весьма насильственными, нанесли финансовый ущерб. Замедлен рост экономики. Рост ВВП в этом году ожидался в размере 3,7%, но он будет около 3% или чуть меньше того", - заявил РИА Новости Дрецун.
Также снизился приток прямых иностранных инвестиций, это означает, что открыто меньше новых рабочих мест, чем планировалось.
"Нанесен прямой ущерб некоторым отраслям, таким как туризм. Значительно сокращено число туристов и клиентов в сопутствующей сфере услуг. Действительно, нанесен большой урон с этими протестами", - подчеркнул он.
Протесты студентов и оппозиции начались в Сербии после обрушения навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад 1 ноября 2024 года, в результате которого погибли 16 человек. Обстановка в городах Сербии обострилась в середине августа. Участники протестов активизировали действия, в вечерние и ночные часы они шли на противостояние с полицией, блокировали дороги.
Президент Сербии Александр Вучич 24 августа пообещал в рамках экономических мер поддержки населения снизить цены в рознице на три тысячи потребительских товаров, снизить ставки по кредитам и цены на электричество для граждан, а также внести изменения в закон об исполнительном производстве.
 
ЭкономикаМировая экономикаСЕРБИЯАлександр Вучич
 
 
