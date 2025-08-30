https://1prime.ru/20250830/putin-861475106.html
Путин назвал Си Цзиньпина другом
МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин назвал другом председателя КНР Си Цзиньпина, отметив, что его визит в Россию в мае прошел с большим успехом.
"Действительно, визит нашего друга, председателя КНР Си Цзиньпина, в мае в Россию прошел с большим успехом, имел широкий международный резонанс и получил самую высокую оценку в нашей стране. Приезд был приурочен к священной для нас дате - 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и уже поэтому стал глубоко символичным с точки зрения развития российско-китайских отношений", - сообщил Путин в интервью информационному агентству Cиньхуа, опубликованному на сайте Кремля.
Путин напомнил, что в мае стороны подтвердили стратегический выбор российского и китайского народов в пользу укрепления традиций добрососедства, дружбы и взаимовыгодного сотрудничества на долгосрочную перспективу.
"На торжествах в Москве китайский лидер стал главным почетным гостем. В ходе двусторонних переговоров на высшем уровне были весьма плодотворно рассмотрены ключевые вопросы сотрудничества наших держав. И по итогам принято развернутое совместное заявление, подписан солидный пакет двусторонних документов", - подчеркнул Путин.
