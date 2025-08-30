https://1prime.ru/20250830/putin-861475260.html

Путин с большим удовольствием посетит Тяньцзинь

Путин с большим удовольствием посетит Тяньцзинь - 30.08.2025, ПРАЙМ

Путин с большим удовольствием посетит Тяньцзинь

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что с большим удовольствием посетит китайский Тяньцзинь, в котором состоится саммит Шанхайской организации сотрудничества. | 30.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-30T01:52+0300

2025-08-30T01:52+0300

2025-08-30T01:52+0300

экономика

мировая экономика

китай

рф

кнр

владимир путин

си цзиньпин

шос

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861475260.jpg?1756507939

МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что с большим удовольствием посетит китайский Тяньцзинь, в котором состоится саммит Шанхайской организации сотрудничества. "Да, совсем скоро по приглашению председателя Си Цзиньпина отправимся с ответным визитом в Китай. С большим удовольствием вновь посещу город Тяньцзинь, где, как известно, должен состояться саммит Шанхайской организации сотрудничества, который КНР организует как председатель ШОС", - сообщил Путин в интервью информационному агентству Cиньхуа, опубликованном на сайте Кремля. Визит президента России в Китай продлится с 31 августа по 3 сентября. В Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября президент России примет участие в саммите ШОС.

китай

рф

кнр

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, китай, рф, кнр, владимир путин, си цзиньпин, шос