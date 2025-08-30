https://1prime.ru/20250830/putin-861475260.html
Путин с большим удовольствием посетит Тяньцзинь
Путин с большим удовольствием посетит Тяньцзинь - 30.08.2025, ПРАЙМ
Путин с большим удовольствием посетит Тяньцзинь
Президент РФ Владимир Путин сообщил, что с большим удовольствием посетит китайский Тяньцзинь, в котором состоится саммит Шанхайской организации сотрудничества. | 30.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-30T01:52+0300
2025-08-30T01:52+0300
2025-08-30T01:52+0300
экономика
мировая экономика
китай
рф
кнр
владимир путин
си цзиньпин
шос
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861475260.jpg?1756507939
МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что с большим удовольствием посетит китайский Тяньцзинь, в котором состоится саммит Шанхайской организации сотрудничества.
"Да, совсем скоро по приглашению председателя Си Цзиньпина отправимся с ответным визитом в Китай. С большим удовольствием вновь посещу город Тяньцзинь, где, как известно, должен состояться саммит Шанхайской организации сотрудничества, который КНР организует как председатель ШОС", - сообщил Путин в интервью информационному агентству Cиньхуа, опубликованном на сайте Кремля.
Визит президента России в Китай продлится с 31 августа по 3 сентября. В Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября президент России примет участие в саммите ШОС.
китай
рф
кнр
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, китай, рф, кнр, владимир путин, си цзиньпин, шос
Экономика, Мировая экономика, КИТАЙ, РФ, КНР, Владимир Путин, Си Цзиньпин, ШОС
Путин с большим удовольствием посетит Тяньцзинь
Путин заявил, что с большим удовольствием посетит Тяньцзинь, где состоится саммит ШОС
МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что с большим удовольствием посетит китайский Тяньцзинь, в котором состоится саммит Шанхайской организации сотрудничества.
"Да, совсем скоро по приглашению председателя Си Цзиньпина отправимся с ответным визитом в Китай. С большим удовольствием вновь посещу город Тяньцзинь, где, как известно, должен состояться саммит Шанхайской организации сотрудничества, который КНР организует как председатель ШОС", - сообщил Путин в интервью информационному агентству Cиньхуа, опубликованном на сайте Кремля.
Визит президента России в Китай продлится с 31 августа по 3 сентября. В Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября президент России примет участие в саммите ШОС.