https://1prime.ru/20250830/putin-861475481.html
Путин назвал Си Цзиньпина настоящим лидером мировой державы
Путин назвал Си Цзиньпина настоящим лидером мировой державы - 30.08.2025, ПРАЙМ
Путин назвал Си Цзиньпина настоящим лидером мировой державы
Президент РФ Владимир Путин назвал председателя КНР Си Цзиньпина настоящим лидером крупной мировой державы и волевым руководителем. | 30.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-30T01:55+0300
2025-08-30T01:55+0300
2025-08-30T01:55+0300
экономика
мировая экономика
китай
рф
кнр
владимир путин
си цзиньпин
шос
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861475481.jpg?1756508124
МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин назвал председателя КНР Си Цзиньпина настоящим лидером крупной мировой державы и волевым руководителем.
"Председатель Си Цзиньпин очень бережно относится к истории своей страны, знаю это из личного общения с ним. Он настоящий лидер крупной мировой державы, волевой руководитель, обладающий стратегическим мышлением и глобальным кругозором, уделяющий первостепенное внимание национальным интересам", - сообщил Путин в интервью информационному агентству Cиньхуа, опубликованному на сайте Кремля.
Путин 31 августа - 3 сентября посетит Китай. Российский президент примет участие в саммите ШОС, в трехсторонней встрече с лидерами Монголии и Китая, проведет переговоры с Си Цзиньпином, а также ряд двусторонних бесед с лидерами иностранных государств. Путин будет присутствовать в качестве главного гостя на торжественных мероприятиях, приуроченных к 80-й годовщине победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.
китай
рф
кнр
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, китай, рф, кнр, владимир путин, си цзиньпин, шос
Экономика, Мировая экономика, КИТАЙ, РФ, КНР, Владимир Путин, Си Цзиньпин, ШОС
Путин назвал Си Цзиньпина настоящим лидером мировой державы
Путин назвал Си Цзиньпина настоящим лидером крупной мировой державы
МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин назвал председателя КНР Си Цзиньпина настоящим лидером крупной мировой державы и волевым руководителем.
"Председатель Си Цзиньпин очень бережно относится к истории своей страны, знаю это из личного общения с ним. Он настоящий лидер крупной мировой державы, волевой руководитель, обладающий стратегическим мышлением и глобальным кругозором, уделяющий первостепенное внимание национальным интересам", - сообщил Путин в интервью информационному агентству Cиньхуа, опубликованному на сайте Кремля.
Путин 31 августа - 3 сентября посетит Китай. Российский президент примет участие в саммите ШОС, в трехсторонней встрече с лидерами Монголии и Китая, проведет переговоры с Си Цзиньпином, а также ряд двусторонних бесед с лидерами иностранных государств. Путин будет присутствовать в качестве главного гостя на торжественных мероприятиях, приуроченных к 80-й годовщине победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.