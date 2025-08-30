https://1prime.ru/20250830/putin-861475553.html
Путин заявил об эффективном сотрудничестве РФ и Китая по СПГ-проектам
2025-08-30T01:58+0300
МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин заявил об эффективном сотрудничестве РФ и Китая по СПГ-проектам в Заполярье.
"Эффективно сотрудничаем по СПГ-проектам в российском Заполярье", - сказал Путин в интервью агентству Синьхуа, комментируя сотрудничество РФ и КНР в энергетическом секторе.
Интервью президента России информационному агентству Cиньхуа в преддверии официального визита в Китай опубликовано на сайте Кремля.
