Путин заявил об эффективном сотрудничестве РФ и Китая по СПГ-проектам

2025-08-30T01:58+0300

МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин заявил об эффективном сотрудничестве РФ и Китая по СПГ-проектам в Заполярье. "Эффективно сотрудничаем по СПГ-проектам в российском Заполярье", - сказал Путин в интервью агентству Синьхуа, комментируя сотрудничество РФ и КНР в энергетическом секторе. Интервью президента России информационному агентству Cиньхуа в преддверии официального визита в Китай опубликовано на сайте Кремля.

