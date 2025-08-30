https://1prime.ru/20250830/putin-861475626.html

Путин отметил успешную организацию Годов культуры России и Китая

Путин отметил успешную организацию Годов культуры России и Китая - 30.08.2025, ПРАЙМ

Путин отметил успешную организацию Годов культуры России и Китая

Президент России Владимир Путин отметил успешную организацию перекрестных Годов культуры России и Китая. | 30.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-30T02:01+0300

2025-08-30T02:01+0300

2025-08-30T02:01+0300

россия

экономика

бизнес

китай

рф

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861475626.jpg?1756508488

МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин отметил успешную организацию перекрестных Годов культуры России и Китая. "Хотел бы особо отметить успешную организацию Годов культуры России и Китая, которые проводятся в 2024-2025 годах и приурочены к 75-летию установления дипломатических отношений между нашими странами. Насыщенная, разнообразная программа данной "перекрёстной" инициативы находит самый живой общественный отклик и в России, и в Китае", - отметил Путин в интервью агентству Синьхуа. Интервью президента РФ информационному агентству Cиньхуа в преддверии официального визита в Китай опубликовано на сайте Кремля.

китай

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, бизнес, китай, рф, владимир путин