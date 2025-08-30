https://1prime.ru/20250830/putin-861475626.html
Путин отметил успешную организацию Годов культуры России и Китая
Путин отметил успешную организацию Годов культуры России и Китая - 30.08.2025, ПРАЙМ
Путин отметил успешную организацию Годов культуры России и Китая
Президент России Владимир Путин отметил успешную организацию перекрестных Годов культуры России и Китая. | 30.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-30T02:01+0300
2025-08-30T02:01+0300
2025-08-30T02:01+0300
россия
экономика
бизнес
китай
рф
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861475626.jpg?1756508488
МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин отметил успешную организацию перекрестных Годов культуры России и Китая.
"Хотел бы особо отметить успешную организацию Годов культуры России и Китая, которые проводятся в 2024-2025 годах и приурочены к 75-летию установления дипломатических отношений между нашими странами. Насыщенная, разнообразная программа данной "перекрёстной" инициативы находит самый живой общественный отклик и в России, и в Китае", - отметил Путин в интервью агентству Синьхуа.
Интервью президента РФ информационному агентству Cиньхуа в преддверии официального визита в Китай опубликовано на сайте Кремля.
китай
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, бизнес, китай, рф, владимир путин
РОССИЯ, Экономика, Бизнес, КИТАЙ, РФ, Владимир Путин
Путин отметил успешную организацию Годов культуры России и Китая
Путин отметил успешную организацию перекрестных Годов культуры России и Китая
МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин отметил успешную организацию перекрестных Годов культуры России и Китая.
"Хотел бы особо отметить успешную организацию Годов культуры России и Китая, которые проводятся в 2024-2025 годах и приурочены к 75-летию установления дипломатических отношений между нашими странами. Насыщенная, разнообразная программа данной "перекрёстной" инициативы находит самый живой общественный отклик и в России, и в Китае", - отметил Путин в интервью агентству Синьхуа.
Интервью президента РФ информационному агентству Cиньхуа в преддверии официального визита в Китай опубликовано на сайте Кремля.