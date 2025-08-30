Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин отметил успешную организацию Годов культуры России и Китая - 30.08.2025, ПРАЙМ
Путин отметил успешную организацию Годов культуры России и Китая
Путин отметил успешную организацию Годов культуры России и Китая - 30.08.2025, ПРАЙМ
Путин отметил успешную организацию Годов культуры России и Китая
Президент России Владимир Путин отметил успешную организацию перекрестных Годов культуры России и Китая. | 30.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-30T02:01+0300
2025-08-30T02:01+0300
МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин отметил успешную организацию перекрестных Годов культуры России и Китая. "Хотел бы особо отметить успешную организацию Годов культуры России и Китая, которые проводятся в 2024-2025 годах и приурочены к 75-летию установления дипломатических отношений между нашими странами. Насыщенная, разнообразная программа данной "перекрёстной" инициативы находит самый живой общественный отклик и в России, и в Китае", - отметил Путин в интервью агентству Синьхуа. Интервью президента РФ информационному агентству Cиньхуа в преддверии официального визита в Китай опубликовано на сайте Кремля.
россия, бизнес, китай, рф, владимир путин
РОССИЯ, Экономика, Бизнес, КИТАЙ, РФ, Владимир Путин
02:01 30.08.2025
 
Путин отметил успешную организацию Годов культуры России и Китая

Путин отметил успешную организацию перекрестных Годов культуры России и Китая

МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин отметил успешную организацию перекрестных Годов культуры России и Китая.
"Хотел бы особо отметить успешную организацию Годов культуры России и Китая, которые проводятся в 2024-2025 годах и приурочены к 75-летию установления дипломатических отношений между нашими странами. Насыщенная, разнообразная программа данной "перекрёстной" инициативы находит самый живой общественный отклик и в России, и в Китае", - отметил Путин в интервью агентству Синьхуа.
Интервью президента РФ информационному агентству Cиньхуа в преддверии официального визита в Китай опубликовано на сайте Кремля.
 
Экономика РОССИЯ Бизнес КИТАЙ РФ Владимир Путин
 
 
