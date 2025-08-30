https://1prime.ru/20250830/putin-861475694.html

Путин: Россия никогда не забудет, что Китай помешал Японии напасть на СССР

Путин: Россия никогда не забудет, что Китай помешал Японии напасть на СССР

2025-08-30T02:01+0300

МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Россия никогда не забудет, что именно героическое сопротивление Китая стало одним из решающих факторов, помешавших Японии в 1941-1942 годах напасть на СССР, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью информационному агентству Cиньхуа. Интервью президента РФ в преддверии официального визита в Китай опубликовано на сайте Кремля. "В России никогда не забудут, что именно героическое сопротивление Китая стало одним из решающих факторов, помешавших Японии в трудные для нас месяцы 1941-1942 годов напасть на Советский Союз, нанести нам удар в спину", - сказал Путин. Российский лидер подчеркнул, что это позволило Красной армии сконцентрировать усилия на разгроме нацизма, на освобождении Европы.

