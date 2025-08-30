https://1prime.ru/20250830/putin-861475694.html
Путин: Россия никогда не забудет, что Китай помешал Японии напасть на СССР
МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Россия никогда не забудет, что именно героическое сопротивление Китая стало одним из решающих факторов, помешавших Японии в 1941-1942 годах напасть на СССР, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью информационному агентству Cиньхуа.
Интервью президента РФ в преддверии официального визита в Китай опубликовано на сайте Кремля.
"В России никогда не забудут, что именно героическое сопротивление Китая стало одним из решающих факторов, помешавших Японии в трудные для нас месяцы 1941-1942 годов напасть на Советский Союз, нанести нам удар в спину", - сказал Путин.
Российский лидер подчеркнул, что это позволило Красной армии сконцентрировать усилия на разгроме нацизма, на освобождении Европы.
