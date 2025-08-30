Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин: Россия никогда не забудет, что Китай помешал Японии напасть на СССР - 30.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250830/putin-861475694.html
Путин: Россия никогда не забудет, что Китай помешал Японии напасть на СССР
Путин: Россия никогда не забудет, что Китай помешал Японии напасть на СССР - 30.08.2025, ПРАЙМ
Путин: Россия никогда не забудет, что Китай помешал Японии напасть на СССР
Россия никогда не забудет, что именно героическое сопротивление Китая стало одним из решающих факторов, помешавших Японии в 1941-1942 годах напасть на СССР,... | 30.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-30T02:01+0300
2025-08-30T02:01+0300
экономика
общество
россия
китай
япония
рф
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861475694.jpg?1756508490
МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Россия никогда не забудет, что именно героическое сопротивление Китая стало одним из решающих факторов, помешавших Японии в 1941-1942 годах напасть на СССР, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью информационному агентству Cиньхуа. Интервью президента РФ в преддверии официального визита в Китай опубликовано на сайте Кремля. "В России никогда не забудут, что именно героическое сопротивление Китая стало одним из решающих факторов, помешавших Японии в трудные для нас месяцы 1941-1942 годов напасть на Советский Союз, нанести нам удар в спину", - сказал Путин. Российский лидер подчеркнул, что это позволило Красной армии сконцентрировать усилия на разгроме нацизма, на освобождении Европы.
китай
япония
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , россия, китай, япония, рф, владимир путин
Экономика, Общество , РОССИЯ, КИТАЙ, ЯПОНИЯ, РФ, Владимир Путин
02:01 30.08.2025
 
Путин: Россия никогда не забудет, что Китай помешал Японии напасть на СССР

Путин: Россия не забудет, что именно сопротивление Китая помешало Японии напасть на СССР

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Россия никогда не забудет, что именно героическое сопротивление Китая стало одним из решающих факторов, помешавших Японии в 1941-1942 годах напасть на СССР, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью информационному агентству Cиньхуа.
Интервью президента РФ в преддверии официального визита в Китай опубликовано на сайте Кремля.
"В России никогда не забудут, что именно героическое сопротивление Китая стало одним из решающих факторов, помешавших Японии в трудные для нас месяцы 1941-1942 годов напасть на Советский Союз, нанести нам удар в спину", - сказал Путин.
Российский лидер подчеркнул, что это позволило Красной армии сконцентрировать усилия на разгроме нацизма, на освобождении Европы.
 
ЭкономикаОбществоРОССИЯКИТАЙЯПОНИЯРФВладимир Путин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала