Путин отметил перспективы взаимодействия России и КНР в области образования

Путин отметил перспективы взаимодействия России и КНР в области образования

2025-08-30T02:07+0300

технологии

россия

экономика

китай

рф

кнр

владимир путин

МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин отметил перспективы взаимодействия РФ и КНР в области образования и науки. "Большие перспективы у взаимодействия по линии образования и науки. Наблюдается хорошая динамика академической мобильности, межвузовских контактов. Сегодня в России обучается свыше 51 тысячи китайских студентов, в Китае - 21 тысяча российских", - сказал Путин в интервью агентству Синьхуа. Глава государства отметил, что между странами расширяется сотрудничество в научно-технической и инновационной областях, в том числе в фундаментальных исследованиях и проектах класса мегасайенс. "В частности, МГУ имени М.В. Ломоносова и Пекинский университет намерены открыть совместный институт фундаментальных исследований. Поддерживаем создание современных лабораторий и передовых центров по приоритетным наукоёмким направлениям с целью сохранения технологического суверенитета России и Китая", - добавил глава государства. Интервью президента РФ информационному агентству Cиньхуа в преддверии официального визита в Китай опубликовано на сайте Кремля.

