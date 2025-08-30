Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин отметил перспективы взаимодействия России и КНР в области образования - 30.08.2025, ПРАЙМ
Путин отметил перспективы взаимодействия России и КНР в области образования
Путин отметил перспективы взаимодействия России и КНР в области образования - 30.08.2025, ПРАЙМ
Путин отметил перспективы взаимодействия России и КНР в области образования
Президент России Владимир Путин отметил перспективы взаимодействия РФ и КНР в области образования и науки. | 30.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-30T02:07+0300
2025-08-30T02:07+0300
технологии
россия
экономика
китай
рф
кнр
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861476037.jpg?1756508858
МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин отметил перспективы взаимодействия РФ и КНР в области образования и науки. "Большие перспективы у взаимодействия по линии образования и науки. Наблюдается хорошая динамика академической мобильности, межвузовских контактов. Сегодня в России обучается свыше 51 тысячи китайских студентов, в Китае - 21 тысяча российских", - сказал Путин в интервью агентству Синьхуа. Глава государства отметил, что между странами расширяется сотрудничество в научно-технической и инновационной областях, в том числе в фундаментальных исследованиях и проектах класса мегасайенс. "В частности, МГУ имени М.В. Ломоносова и Пекинский университет намерены открыть совместный институт фундаментальных исследований. Поддерживаем создание современных лабораторий и передовых центров по приоритетным наукоёмким направлениям с целью сохранения технологического суверенитета России и Китая", - добавил глава государства. Интервью президента РФ информационному агентству Cиньхуа в преддверии официального визита в Китай опубликовано на сайте Кремля.
китай
рф
кнр
технологии, россия, китай, рф, кнр, владимир путин
Технологии, РОССИЯ, Экономика, КИТАЙ, РФ, КНР, Владимир Путин
02:07 30.08.2025
 
Путин отметил перспективы взаимодействия России и КНР в области образования

Путин отметил перспективы взаимодействия России и Китая в области образования и науки

МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин отметил перспективы взаимодействия РФ и КНР в области образования и науки.
"Большие перспективы у взаимодействия по линии образования и науки. Наблюдается хорошая динамика академической мобильности, межвузовских контактов. Сегодня в России обучается свыше 51 тысячи китайских студентов, в Китае - 21 тысяча российских", - сказал Путин в интервью агентству Синьхуа.
Глава государства отметил, что между странами расширяется сотрудничество в научно-технической и инновационной областях, в том числе в фундаментальных исследованиях и проектах класса мегасайенс.
"В частности, МГУ имени М.В. Ломоносова и Пекинский университет намерены открыть совместный институт фундаментальных исследований. Поддерживаем создание современных лабораторий и передовых центров по приоритетным наукоёмким направлениям с целью сохранения технологического суверенитета России и Китая", - добавил глава государства.
Интервью президента РФ информационному агентству Cиньхуа в преддверии официального визита в Китай опубликовано на сайте Кремля.
 
