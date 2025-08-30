https://1prime.ru/20250830/putin-861476037.html
Путин отметил перспективы взаимодействия России и КНР в области образования
МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин отметил перспективы взаимодействия РФ и КНР в области образования и науки.
"Большие перспективы у взаимодействия по линии образования и науки. Наблюдается хорошая динамика академической мобильности, межвузовских контактов. Сегодня в России обучается свыше 51 тысячи китайских студентов, в Китае - 21 тысяча российских", - сказал Путин в интервью агентству Синьхуа.
Глава государства отметил, что между странами расширяется сотрудничество в научно-технической и инновационной областях, в том числе в фундаментальных исследованиях и проектах класса мегасайенс.
"В частности, МГУ имени М.В. Ломоносова и Пекинский университет намерены открыть совместный институт фундаментальных исследований. Поддерживаем создание современных лабораторий и передовых центров по приоритетным наукоёмким направлениям с целью сохранения технологического суверенитета России и Китая", - добавил глава государства.
Интервью президента РФ информационному агентству Cиньхуа в преддверии официального визита в Китай опубликовано на сайте Кремля.
