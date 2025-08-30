https://1prime.ru/20250830/putin-861476208.html
Путин отметил динамичное развитие культурных обменов между Россией и Китаем
Путин отметил динамичное развитие культурных обменов между Россией и Китаем - 30.08.2025, ПРАЙМ
Путин отметил динамичное развитие культурных обменов между Россией и Китаем
Президент России Владимир Путин отметил динамичное развитие культурных обменов между Россией и Китаем. | 30.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-30T02:16+0300
2025-08-30T02:16+0300
2025-08-30T02:16+0300
россия
экономика
бизнес
китай
монголия
япония
владимир путин
си цзиньпин
шос
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861476208.jpg?1756509403
МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин отметил динамичное развитие культурных обменов между Россией и Китаем.
"Сегодня культурные обмены между Россией и Китаем продолжают динамично развиваться. Последовательно реализуется дорожная карта российско-китайского гуманитарного сотрудничества до 2030 года, включающая более 100 масштабных проектов", - сказал Путин в интервью информационному агентству Cиньхуа в преддверии своего визита в Китай.
Масштабные двусторонние гуманитарные инициативы вносят значительный вклад в продвижение дружественных связей между двумя странами, подчеркнул российский лидер. Президент особо отметил успешную организацию Годов культуры России и Китая, которые проводятся в 2024-2025 годах и приурочены к 75-летию установления дипломатических отношений между странами.
"Насыщенная, разнообразная программа данной "перекрестной" инициативы находит самый живой общественный отклик и в России, и в Китае", - добавил он.
Путин 31 августа - 3 сентября посетит Китай. Российский президент примет участие в саммите ШОС, в трехсторонней встрече с лидерами Монголии и Китая, проведет переговоры с Си Цзиньпином, а также ряд двусторонних бесед с лидерами иностранных государств. Путин будет присутствовать в качестве главного гостя на торжественных мероприятиях, приуроченных к 80-й годовщине победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.
китай
монголия
япония
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, бизнес, китай, монголия, япония, владимир путин, си цзиньпин, шос
РОССИЯ, Экономика, Бизнес, КИТАЙ, МОНГОЛИЯ, ЯПОНИЯ, Владимир Путин, Си Цзиньпин, ШОС
Путин отметил динамичное развитие культурных обменов между Россией и Китаем
Путин отметил динамичное развитие культурных обменов между Россией и Китаем
МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин отметил динамичное развитие культурных обменов между Россией и Китаем.
"Сегодня культурные обмены между Россией и Китаем продолжают динамично развиваться. Последовательно реализуется дорожная карта российско-китайского гуманитарного сотрудничества до 2030 года, включающая более 100 масштабных проектов", - сказал Путин в интервью информационному агентству Cиньхуа в преддверии своего визита в Китай.
Масштабные двусторонние гуманитарные инициативы вносят значительный вклад в продвижение дружественных связей между двумя странами, подчеркнул российский лидер. Президент особо отметил успешную организацию Годов культуры России и Китая, которые проводятся в 2024-2025 годах и приурочены к 75-летию установления дипломатических отношений между странами.
"Насыщенная, разнообразная программа данной "перекрестной" инициативы находит самый живой общественный отклик и в России, и в Китае", - добавил он.
Путин 31 августа - 3 сентября посетит Китай. Российский президент примет участие в саммите ШОС, в трехсторонней встрече с лидерами Монголии и Китая, проведет переговоры с Си Цзиньпином, а также ряд двусторонних бесед с лидерами иностранных государств. Путин будет присутствовать в качестве главного гостя на торжественных мероприятиях, приуроченных к 80-й годовщине победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.