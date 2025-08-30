https://1prime.ru/20250830/putin-861476208.html

Путин отметил динамичное развитие культурных обменов между Россией и Китаем

2025-08-30T02:16+0300

МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин отметил динамичное развитие культурных обменов между Россией и Китаем. "Сегодня культурные обмены между Россией и Китаем продолжают динамично развиваться. Последовательно реализуется дорожная карта российско-китайского гуманитарного сотрудничества до 2030 года, включающая более 100 масштабных проектов", - сказал Путин в интервью информационному агентству Cиньхуа в преддверии своего визита в Китай. Масштабные двусторонние гуманитарные инициативы вносят значительный вклад в продвижение дружественных связей между двумя странами, подчеркнул российский лидер. Президент особо отметил успешную организацию Годов культуры России и Китая, которые проводятся в 2024-2025 годах и приурочены к 75-летию установления дипломатических отношений между странами. "Насыщенная, разнообразная программа данной "перекрестной" инициативы находит самый живой общественный отклик и в России, и в Китае", - добавил он. Путин 31 августа - 3 сентября посетит Китай. Российский президент примет участие в саммите ШОС, в трехсторонней встрече с лидерами Монголии и Китая, проведет переговоры с Си Цзиньпином, а также ряд двусторонних бесед с лидерами иностранных государств. Путин будет присутствовать в качестве главного гостя на торжественных мероприятиях, приуроченных к 80-й годовщине победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.

