Путин отметил важность для Китая нахождение у руля Си Цзиньпина - 30.08.2025
Путин отметил важность для Китая нахождение у руля Си Цзиньпина
Путин отметил важность для Китая нахождение у руля Си Цзиньпина
2025-08-30T02:16+0300
2025-08-30T03:05+0300
МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин отметил в интервью информационному агентству Cиньхуа, что для Китая исключительно важно, что именно такой человек, как председатель КНР Си Цзиньпин, находится у руля государства в переломный момент международной жизни.Соответствующее интервью президента информационному агентству "Cиньхуа" в преддверии официального визита в Китай опубликовано на сайте Кремля."Председатель Си Цзиньпин очень бережно относится к истории своей страны, знаю это из личного общения с ним. Он настоящий лидер крупной мировой державы, волевой руководитель, обладающий стратегическим мышлением и глобальным кругозором, уделяющий первостепенное внимание национальным интересам. Исключительно важно для Китая, что именно такой человек находится у руля государства в непростой, переломный момент международной жизни", - отметил Путин.
02:16 30.08.2025 (обновлено: 03:05 30.08.2025)
 
Путин отметил важность для Китая нахождение у руля Си Цзиньпина

МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин отметил в интервью информационному агентству Cиньхуа, что для Китая исключительно важно, что именно такой человек, как председатель КНР Си Цзиньпин, находится у руля государства в переломный момент международной жизни.
Соответствующее интервью президента информационному агентству "Cиньхуа" в преддверии официального визита в Китай опубликовано на сайте Кремля.
"Председатель Си Цзиньпин очень бережно относится к истории своей страны, знаю это из личного общения с ним. Он настоящий лидер крупной мировой державы, волевой руководитель, обладающий стратегическим мышлением и глобальным кругозором, уделяющий первостепенное внимание национальным интересам. Исключительно важно для Китая, что именно такой человек находится у руля государства в непростой, переломный момент международной жизни", - отметил Путин.
 
