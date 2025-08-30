https://1prime.ru/20250830/putin-861476297.html

Путин отметил важность для Китая нахождение у руля Си Цзиньпина

Путин отметил важность для Китая нахождение у руля Си Цзиньпина - 30.08.2025, ПРАЙМ

Путин отметил важность для Китая нахождение у руля Си Цзиньпина

Президент России Владимир Путин отметил в интервью информационному агентству Cиньхуа, что для Китая исключительно важно, что именно такой человек, как... | 30.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-30T02:16+0300

2025-08-30T02:16+0300

2025-08-30T03:05+0300

экономика

мировая экономика

китай

рф

кнр

владимир путин

си цзиньпин

шос

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861476297.jpg?1756512344

МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин отметил в интервью информационному агентству Cиньхуа, что для Китая исключительно важно, что именно такой человек, как председатель КНР Си Цзиньпин, находится у руля государства в переломный момент международной жизни.Соответствующее интервью президента информационному агентству "Cиньхуа" в преддверии официального визита в Китай опубликовано на сайте Кремля."Председатель Си Цзиньпин очень бережно относится к истории своей страны, знаю это из личного общения с ним. Он настоящий лидер крупной мировой державы, волевой руководитель, обладающий стратегическим мышлением и глобальным кругозором, уделяющий первостепенное внимание национальным интересам. Исключительно важно для Китая, что именно такой человек находится у руля государства в непростой, переломный момент международной жизни", - отметил Путин.

китай

рф

кнр

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, китай, рф, кнр, владимир путин, си цзиньпин, шос