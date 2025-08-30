https://1prime.ru/20250830/putin-861476545.html
Путин заявил о возрождении японского милитаризма
МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Сейчас под предлогом мнимых российской и китайской угроз возрождается японский милитаризм, а в Европе, включая Германию, закладывают курс на ремилитаризацию континента, заявил президент РФ Владимир Путин.
В интервью информационному агентству Cиньхуа в преддверии своего визита в Китай президент отметил, что в ряде государств Запада фактически идёт пересмотр итогов Второй мировой войны, а историческая правда фальсифицируется и замалчивается в угоду политической конъюнктуре.
"Под предлогом мнимых российской и китайской угроз возрождается японский милитаризм, а в Европе, включая Германию, не стесняясь никаких исторических параллелей, закладывают курс на ремилитаризацию континента", - подчеркнул Путин.
Интервью информационному агентству Cиньхуа опубликовано на сайте Кремля.
