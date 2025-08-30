https://1prime.ru/20250830/putin-861476907.html
Путин отметил рост гуманитарного сотрудничества России и Китая
Путин отметил рост гуманитарного сотрудничества России и Китая - 30.08.2025, ПРАЙМ
Путин отметил рост гуманитарного сотрудничества России и Китая
Гуманитарное сотрудничество России и Китая набирает обороты, сказал президент России Владимир Путин. | 30.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-30T02:38+0300
2025-08-30T02:38+0300
2025-08-30T02:38+0300
экономика
россия
мировая экономика
китай
рф
монголия
владимир путин
си цзиньпин
шос
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861476907.jpg?1756510681
МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Гуманитарное сотрудничество России и Китая набирает обороты, сказал президент России Владимир Путин.
"Отрадно, что двустороннее гуманитарное сотрудничество наращивает обороты. Это, несомненно, стратегическое направление наших отношений, призванное формировать широкую общественную базу дружбы, добрососедства и взаимопонимания", - сказал Путин в интервью информационному агентству Cиньхуа в преддверии своего визита в Китай.
Он отметил, что особое внимание страны уделяют молодежной политике.
"Высоко оцениваем слаженную работу ведущих СМИ России и Китая. Задаче сохранения исторической правды служит наше взаимодействие по линии архивных ведомств, которое эффективно реализуется", - добавил президент РФ.
Путин 31 августа - 3 сентября посетит Китай. Российский президент примет участие в саммите ШОС, в трехсторонней встрече с лидерами Монголии и Китая, проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, а также ряд двусторонних бесед с лидерами иностранных государств. Путин будет присутствовать в качестве главного гостя на торжественных мероприятиях, приуроченных к 80-й годовщине победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.
китай
рф
монголия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мировая экономика, китай, рф, монголия, владимир путин, си цзиньпин, шос
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, КИТАЙ, РФ, МОНГОЛИЯ, Владимир Путин, Си Цзиньпин, ШОС
Путин отметил рост гуманитарного сотрудничества России и Китая
Путин: гуманитарное сотрудничество России и Китая набирает обороты
МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Гуманитарное сотрудничество России и Китая набирает обороты, сказал президент России Владимир Путин.
"Отрадно, что двустороннее гуманитарное сотрудничество наращивает обороты. Это, несомненно, стратегическое направление наших отношений, призванное формировать широкую общественную базу дружбы, добрососедства и взаимопонимания", - сказал Путин в интервью информационному агентству Cиньхуа в преддверии своего визита в Китай.
Он отметил, что особое внимание страны уделяют молодежной политике.
"Высоко оцениваем слаженную работу ведущих СМИ России и Китая. Задаче сохранения исторической правды служит наше взаимодействие по линии архивных ведомств, которое эффективно реализуется", - добавил президент РФ.
Путин 31 августа - 3 сентября посетит Китай. Российский президент примет участие в саммите ШОС, в трехсторонней встрече с лидерами Монголии и Китая, проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, а также ряд двусторонних бесед с лидерами иностранных государств. Путин будет присутствовать в качестве главного гостя на торжественных мероприятиях, приуроченных к 80-й годовщине победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.