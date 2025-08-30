https://1prime.ru/20250830/putin-861477020.html

Путин назвал секрет привлекательности ШОС для других стран

Путин назвал секрет привлекательности ШОС для других стран - 30.08.2025, ПРАЙМ

Путин назвал секрет привлекательности ШОС для других стран

Секрет привлекательности Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) для других стран заключается в твёрдой приверженности философии созидания и открытости для... | 30.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-30T02:44+0300

2025-08-30T02:44+0300

2025-08-30T02:44+0300

экономика

мировая экономика

россия

китай

евразия

рф

владимир путин

си цзиньпин

шос

оон

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861477020.jpg?1756511044

МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Секрет привлекательности Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) для других стран заключается в твёрдой приверженности философии созидания и открытости для равноправного сотрудничества, заявил президент России Владимир Путин. В интервью информационному агентству Cиньхуа в преддверии своего визита в КНР российский лидер отметил, что за прошедшие годы в ШОС разработана солидная договорно-правовая база, отлажены механизмы, способствующие плодотворному взаимодействию в сферах политики, безопасности, торговли и инвестиций, культурно-гуманитарных связей. Ряды организации за это время пополнили Индия, Пакистан, Иран и Белоруссия, активно вовлечены в совместную деятельность также страны-партнёры и наблюдатели, представляющие политическое, экономическое и культурное многообразие Евразии, добавил Путин. "Секрет такой привлекательности ШОС довольно прост - это твёрдая приверженность философии созидания, открытость для равноправного сотрудничества, ненаправленность против третьих стран, уважение к национальным особенностям, самобытности каждого народа. Опираясь на эти ценности, ШОС участвует в строительстве более справедливого многополярного мироустройства, основанного на международном праве при центральной координирующей роли ООН", - подчеркнул президент РФ. Путин отметил, что большим вкладом в достижение этой глобальной цели призвано стать формирование в Евразии архитектуры равной и неделимой безопасности, в том числе через тесное взаимодействие государств-членов ШОС. "Её социально-экономическим фундаментом видим Большое Евразийское партнёрство, предполагающее сопряжение национальных стратегий развития и региональных интеграционных инициатив, уплотнение кооперации между ШОС, Евразэс, СНГ, АСЕАН и другими международными структурами", - сказал президент РФ. Путин 31 августа - 3 сентября посетит Китай. Российский президент примет участие в саммите ШОС, в трехсторонней встрече с лидерами Монголии и Китая, проведет переговоры с Си Цзиньпином, а также ряд двусторонних бесед с лидерами иностранных государств. Путин будет присутствовать в качестве главного гостя на торжественных мероприятиях, приуроченных к 80-й годовщине победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.

китай

евразия

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, россия, китай, евразия, рф, владимир путин, си цзиньпин, шос, оон, евразэс