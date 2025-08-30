Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин отметил стремление Си Цзиньпина развивать отношения с Россией - 30.08.2025
Путин отметил стремление Си Цзиньпина развивать отношения с Россией
2025-08-30T03:08+0300
2025-08-30T03:31+0300
МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Москва высоко ценит искреннее желание председателя КНР Си Цзиньпина всесторонне развивать отношения с Россией, отметил президент РФ Владимир Путин в интервью информационному агентству Cиньхуа.Интервью президента информационному агентству Cиньхуа в преддверии официального визита в Китай опубликовано на сайте Кремля."И в России высоко ценят искреннее желание главы китайского государства всесторонне развивать отношения всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия с нашей страной", - сказал Путин.
03:08 30.08.2025 (обновлено: 03:31 30.08.2025)
 
МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Москва высоко ценит искреннее желание председателя КНР Си Цзиньпина всесторонне развивать отношения с Россией, отметил президент РФ Владимир Путин в интервью информационному агентству Cиньхуа.
Интервью президента информационному агентству Cиньхуа в преддверии официального визита в Китай опубликовано на сайте Кремля.
"И в России высоко ценят искреннее желание главы китайского государства всесторонне развивать отношения всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия с нашей страной", - сказал Путин.
 
