Путин отметил стремление Си Цзиньпина развивать отношения с Россией

2025-08-30T03:08+0300

2025-08-30T03:08+0300

2025-08-30T03:31+0300

МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Москва высоко ценит искреннее желание председателя КНР Си Цзиньпина всесторонне развивать отношения с Россией, отметил президент РФ Владимир Путин в интервью информационному агентству Cиньхуа.Интервью президента информационному агентству Cиньхуа в преддверии официального визита в Китай опубликовано на сайте Кремля."И в России высоко ценят искреннее желание главы китайского государства всесторонне развивать отношения всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия с нашей страной", - сказал Путин.

