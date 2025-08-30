Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Западе посмеялись над фон дер Ляйен из-за ее заявления о Путине - 30.08.2025, ПРАЙМ
На Западе посмеялись над фон дер Ляйен из-за ее заявления о Путине
владимир путин
урсула фон дер ляйен
мировая экономика
владимир путин, урсула фон дер ляйен, мировая экономика
Владимир Путин, Урсула фон дер Ляйен, Мировая экономика
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Кипрский журналист Алекс Христофору отреагировал на заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о президенте России Владимире Путине в социальной сети X.
Накануне фон дер Ляйен описала Путина как хищника и безосновательно обвинила Россию в гибридных атаках на страны Европы.
"И не забудьте взорвать "Северный поток". Подождите-ка", — иронично отметил Христофору.

В 2023 году американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш опубликовал результаты своего расследования терактов на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2". По его данным, американские водолазы установили взрывчатку под газопроводы во время натовских учений Baltops 2022, а спустя три месяца норвежские специалисты привели ее в действие. Экс-президент США Джо Байден приказал совершить диверсию после девяти месяцев обсуждений с командой по национальной безопасности. Он опасался, что Германия, получающая газ из России через "Северные потоки", не захочет поддерживать Украину в военном конфликте.
Взрывы на газопроводах произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция допустили возможность диверсии. Оператор Nord Stream AG отметил, что разрушения беспрецедентны, и сроки ремонта оценить сложно. Генпрокуратура России возбудила дело об акте международного терроризма. Москва неоднократно запрашивала данные о взрывах, но не получила их.
Дмитрий Полянский
Полянский рассказал о последствиях бездействия СБ ООН по "Северным потокам"
27 августа, 00:02
 
