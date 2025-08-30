https://1prime.ru/20250830/putin-861484636.html

На Западе посмеялись над фон дер Ляйен из-за ее заявления о Путине

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Кипрский журналист Алекс Христофору отреагировал на заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о президенте России Владимире Путине в социальной сети X.Накануне фон дер Ляйен описала Путина как хищника и безосновательно обвинила Россию в гибридных атаках на страны Европы."И не забудьте взорвать "Северный поток". Подождите-ка", — иронично отметил Христофору.В 2023 году американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш опубликовал результаты своего расследования терактов на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2". По его данным, американские водолазы установили взрывчатку под газопроводы во время натовских учений Baltops 2022, а спустя три месяца норвежские специалисты привели ее в действие. Экс-президент США Джо Байден приказал совершить диверсию после девяти месяцев обсуждений с командой по национальной безопасности. Он опасался, что Германия, получающая газ из России через "Северные потоки", не захочет поддерживать Украину в военном конфликте.Взрывы на газопроводах произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция допустили возможность диверсии. Оператор Nord Stream AG отметил, что разрушения беспрецедентны, и сроки ремонта оценить сложно. Генпрокуратура России возбудила дело об акте международного терроризма. Москва неоднократно запрашивала данные о взрывах, но не получила их.

