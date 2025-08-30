https://1prime.ru/20250830/putin-861512339.html
Путин поручил установить звание "Заслуженный работник судостроения"
Путин поручил установить звание "Заслуженный работник судостроения" - 30.08.2025, ПРАЙМ
Путин поручил установить звание "Заслуженный работник судостроения"
Президент России Владимир Путин поручил установить почетное звание "Заслуженный работник судостроения РФ", соответствующий указ главы государства опубликован на | 30.08.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил установить почетное звание "Заслуженный работник судостроения РФ", соответствующий указ главы государства опубликован на официальном портале правовых актов. "Установить почетное звание "Заслуженный работник судостроения Российской Федерации", - говорится в документе. Также указом утверждено положение о почетном звании. Согласно положению, звание "Заслуженный работник судостроения РФ" присваивается за личные заслуги в создании современной судостроительной продукции военного, гражданского и двойного назначения, в разработке и производстве перспективных образцов судостроительной техники и технологий для судостроительной отрасли в целях обеспечения национальных интересов и безопасности РФ. Кроме того, в положении отмечается, что звание "Заслуженный работник судостроения РФ" присваивается, как правило, не ранее чем через 20 лет с начала осуществления профессиональной деятельности и при наличии у представленного к награде лица отраслевых наград федеральных госорганов, органов власти субъектов или госкорпораций.
