Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин поручил установить звание "Заслуженный работник судостроения" - 30.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250830/putin-861512339.html
Путин поручил установить звание "Заслуженный работник судостроения"
Путин поручил установить звание "Заслуженный работник судостроения" - 30.08.2025, ПРАЙМ
Путин поручил установить звание "Заслуженный работник судостроения"
Президент России Владимир Путин поручил установить почетное звание "Заслуженный работник судостроения РФ", соответствующий указ главы государства опубликован на | 30.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-30T18:37+0300
2025-08-30T18:37+0300
бизнес
россия
общество
рф
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1f/860164710_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_8028d4c5a59dc2005d77fd3e0508be46.jpg
МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил установить почетное звание "Заслуженный работник судостроения РФ", соответствующий указ главы государства опубликован на официальном портале правовых актов. "Установить почетное звание "Заслуженный работник судостроения Российской Федерации", - говорится в документе. Также указом утверждено положение о почетном звании. Согласно положению, звание "Заслуженный работник судостроения РФ" присваивается за личные заслуги в создании современной судостроительной продукции военного, гражданского и двойного назначения, в разработке и производстве перспективных образцов судостроительной техники и технологий для судостроительной отрасли в целях обеспечения национальных интересов и безопасности РФ. Кроме того, в положении отмечается, что звание "Заслуженный работник судостроения РФ" присваивается, как правило, не ранее чем через 20 лет с начала осуществления профессиональной деятельности и при наличии у представленного к награде лица отраслевых наград федеральных госорганов, органов власти субъектов или госкорпораций.
https://1prime.ru/20250720/sr-859718239.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1f/860164710_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_9089976803753e3026e44dec27813f98.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, общество , рф, владимир путин
Бизнес, РОССИЯ, Общество , РФ, Владимир Путин
18:37 30.08.2025
 
Путин поручил установить звание "Заслуженный работник судостроения"

Путин распорядился установить почетное звание "Заслуженный работник судостроения России"

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин
Президент Владимир Путин
Президент Владимир Путин. Архивное фото
© POOL
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил установить почетное звание "Заслуженный работник судостроения РФ", соответствующий указ главы государства опубликован на официальном портале правовых актов.
"Установить почетное звание "Заслуженный работник судостроения Российской Федерации", - говорится в документе.
Также указом утверждено положение о почетном звании. Согласно положению, звание "Заслуженный работник судостроения РФ" присваивается за личные заслуги в создании современной судостроительной продукции военного, гражданского и двойного назначения, в разработке и производстве перспективных образцов судостроительной техники и технологий для судостроительной отрасли в целях обеспечения национальных интересов и безопасности РФ.
Кроме того, в положении отмечается, что звание "Заслуженный работник судостроения РФ" присваивается, как правило, не ранее чем через 20 лет с начала осуществления профессиональной деятельности и при наличии у представленного к награде лица отраслевых наград федеральных госорганов, органов власти субъектов или госкорпораций.
СР предлагает восстановить звание "Ветеран труда"
20 июля, 01:20
 
БизнесРОССИЯОбществоРФВладимир Путин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала