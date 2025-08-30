https://1prime.ru/20250830/putin-861516307.html

Путин поздравил Лукашенко с днем рождения

Путин поздравил Лукашенко с днем рождения - 30.08.2025, ПРАЙМ

Путин поздравил Лукашенко с днем рождения

Президент РФ Владимир Путин поздравил президента Белоруссии Александра Лукашенко, отметив, что своей многолетней деятельностью на посту главы государства он... | 30.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-30T23:42+0300

2025-08-30T23:42+0300

2025-08-30T23:45+0300

рф

белоруссия

общество

россия

москва

владимир путин

александр лукашенко

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0d/855752125_0:0:3075:1731_1920x0_80_0_0_084a64273085f1c9739b12a4cfbb965b.jpg

МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин поздравил президента Белоруссии Александра Лукашенко, отметив, что своей многолетней деятельностью на посту главы государства он снискал искреннее уважение и у белорусских граждан, и у россиян, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.Лукашенко 30 августа исполнился 71 год."Уважаемый Александр Григорьевич, сердечно поздравляю Вас с Днем рождения. Своей многолетней деятельностью на посту главы государства Вы снискали искреннее уважение и у белорусских граждан, и у россиян", - говорится в поздравлении.Путин также отметил личный вклад Лукашенко в развитие дружественных отношений и многопланового сотрудничества между Россией и Белоруссией, в защиту общих законных интересов Москвы и Минска на международной арене.Президент РФ добавил, что дорожит добрыми, товарищескими отношениями, позволяющими откровенно и обстоятельно обсуждать самые сложные вопросы и принимать взвешенные, дальновидные решения, в полной мере отвечающие интересам братских народов двух стран."Мы, конечно, продолжим конструктивный, содержательный диалог и тесную совместную работу по дальнейшему наращиванию двусторонних связей на всех направлениях, а также по упрочению институтов Союзного государства и продвижению взаимовыгодных интеграционных процессов на евразийском пространстве", - подчеркнул Путин.Президент России также пожелал лидеру Белоруссии доброго здоровья, счастья, благополучия и новых успехов.

https://1prime.ru/20250826/rossiya-861283651.html

рф

белоруссия

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рф, белоруссия, общество , россия, москва, владимир путин, александр лукашенко