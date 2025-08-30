Путин поздравил Лукашенко с днем рождения
Путин поздравил Лукашенко с днем рождения, отметив вклад в развитие отношений двух стран
© РИА Новости . Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкВстреча президента Владимира Путина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко
Встреча президента Владимира Путина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Архивное фото
МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин поздравил президента Белоруссии Александра Лукашенко, отметив, что своей многолетней деятельностью на посту главы государства он снискал искреннее уважение и у белорусских граждан, и у россиян, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Лукашенко 30 августа исполнился 71 год.
"Уважаемый Александр Григорьевич, сердечно поздравляю Вас с Днем рождения. Своей многолетней деятельностью на посту главы государства Вы снискали искреннее уважение и у белорусских граждан, и у россиян", - говорится в поздравлении.
Путин также отметил личный вклад Лукашенко в развитие дружественных отношений и многопланового сотрудничества между Россией и Белоруссией, в защиту общих законных интересов Москвы и Минска на международной арене.
Президент РФ добавил, что дорожит добрыми, товарищескими отношениями, позволяющими откровенно и обстоятельно обсуждать самые сложные вопросы и принимать взвешенные, дальновидные решения, в полной мере отвечающие интересам братских народов двух стран.
"Мы, конечно, продолжим конструктивный, содержательный диалог и тесную совместную работу по дальнейшему наращиванию двусторонних связей на всех направлениях, а также по упрочению институтов Союзного государства и продвижению взаимовыгодных интеграционных процессов на евразийском пространстве", - подчеркнул Путин.
Президент России также пожелал лидеру Белоруссии доброго здоровья, счастья, благополучия и новых успехов.