Путин поздравил Лукашенко с днем рождения - 30.08.2025
Путин поздравил Лукашенко с днем рождения
Путин поздравил Лукашенко с днем рождения - 30.08.2025, ПРАЙМ
Путин поздравил Лукашенко с днем рождения
Президент РФ Владимир Путин поздравил президента Белоруссии Александра Лукашенко, отметив, что своей многолетней деятельностью на посту главы государства он... | 30.08.2025, ПРАЙМ
23:42 30.08.2025 (обновлено: 23:45 30.08.2025)
 
Путин поздравил Лукашенко с днем рождения

Путин поздравил Лукашенко с днем рождения, отметив вклад в развитие отношений двух стран

МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин поздравил президента Белоруссии Александра Лукашенко, отметив, что своей многолетней деятельностью на посту главы государства он снискал искреннее уважение и у белорусских граждан, и у россиян, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Лукашенко 30 августа исполнился 71 год.
"Уважаемый Александр Григорьевич, сердечно поздравляю Вас с Днем рождения. Своей многолетней деятельностью на посту главы государства Вы снискали искреннее уважение и у белорусских граждан, и у россиян", - говорится в поздравлении.
Путин также отметил личный вклад Лукашенко в развитие дружественных отношений и многопланового сотрудничества между Россией и Белоруссией, в защиту общих законных интересов Москвы и Минска на международной арене.
Президент РФ добавил, что дорожит добрыми, товарищескими отношениями, позволяющими откровенно и обстоятельно обсуждать самые сложные вопросы и принимать взвешенные, дальновидные решения, в полной мере отвечающие интересам братских народов двух стран.
"Мы, конечно, продолжим конструктивный, содержательный диалог и тесную совместную работу по дальнейшему наращиванию двусторонних связей на всех направлениях, а также по упрочению институтов Союзного государства и продвижению взаимовыгодных интеграционных процессов на евразийском пространстве", - подчеркнул Путин.
Президент России также пожелал лидеру Белоруссии доброго здоровья, счастья, благополучия и новых успехов.
Лукашенко может встретиться с Путиным на саммите ШОС
26 августа, 18:51
 
РФ, БЕЛОРУССИЯ, Общество, РОССИЯ, МОСКВА, Владимир Путин, Александр Лукашенко
 
 
