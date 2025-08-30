https://1prime.ru/20250830/reys-861493953.html

Из Сочи в Сухум отправился первый регулярный морской рейс

Из Сочи в Сухум отправился первый регулярный морской рейс - 30.08.2025, ПРАЙМ

Из Сочи в Сухум отправился первый регулярный морской рейс

Первый регулярный морской рейс на судне типа "Комета 120М" отправился из Сочи в Сухум (Республика Абхазия) с загрузкой 90%, сообщил РИА Новости представитель... | 30.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-30T11:19+0300

2025-08-30T11:19+0300

2025-08-30T11:19+0300

экономика

бизнес

россия

сочи

сухум

геленджик

транспорт

морской транспорт

туризм

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1e/861493784_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_5420005161318ec42a235bcc20c0f223.jpg

СОЧИ, 30 авг - ПРАЙМ. Первый регулярный морской рейс на судне типа "Комета 120М" отправился из Сочи в Сухум (Республика Абхазия) с загрузкой 90%, сообщил РИА Новости представитель судовладельца Павел Марухин. Пассажиров перевозит скоростное судно "Космонавт Павел Попович" с пассажировместимостью до 120 мест. Теплоход пройдет 146 километров вдоль побережья от Сочи, в 12.30 мск ожидается прибытие в Сухумском морском порту. "Загрузка 90%. Отошли. Ориентировочное время прибытия 12.30", - сказал РИА Новости Марухин. Пассажиры приобретали единый билет "Сочи - Сухум - Сочи" за 2000–2500 рублей, в одну сторону стоимость составила 1000-1500 рублей. Морское путешествие вдоль Черноморского побережья продлится около двух часов. Рейсы по направлению "Сочи - Сухум - Сочи" будут выполняться еженедельно до 1 октября, отправления планируются по пятницам, рассказал РИА Новости Марухин. "На будущее, скорее всего, будем ходить по пятницам", - сказал РИА Новости Марухин. Морское пассажирское скоростное судно на подводных крыльях "Комета 120М" длиной 35 метров развивает скорость до 35 узлов (65 километров в час). Его дальность хода в полном водоизмещении составляет 200 миль, автономность плавания - восемь часов. В Азово-Черноморском бассейне "Комета" в сезон навигации регулярно ходит между Новороссийском, Геленджиком и Сочи.

сочи

сухум

геленджик

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, сочи, сухум, геленджик, транспорт, морской транспорт, туризм