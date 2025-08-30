https://1prime.ru/20250830/rosneft-861490563.html
В "Роснефти" назвали чистую прибыль акционеров по МСФО в I полугодии
В "Роснефти" назвали чистую прибыль акционеров по МСФО в I полугодии - 30.08.2025, ПРАЙМ
В "Роснефти" назвали чистую прибыль акционеров по МСФО в I полугодии
Чистая прибыль "Роснефти" по МСФО в первом полугодии текущего года сократилась в 3,2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 245 миллиардов... | 30.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-30T10:45+0300
2025-08-30T10:45+0300
2025-08-30T10:51+0300
экономика
россия
роснефть
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1f/860171888_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_c500491c198d1ab96af87eec8e598831.jpg
МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Чистая прибыль "Роснефти" по МСФО в первом полугодии текущего года сократилась в 3,2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 245 миллиардов рублей, сообщила компания."Чистая прибыль, относящаяся к акционерам "Роснефти", в первом полугодии 2025 года составила 245 миллиардов рублей. Существенное отрицательное влияние на размер показателя продолжает оказывать запретительный уровень ключевой ставки ЦБ РФ. Помимо этого, на динамику показателя в отчетном периоде негативно повлияли неденежные и разовые факторы", - пояснили в компании.Выручка компании составила 4,263 триллиона рублей, что ниже на 17,6% год к году, на фоне снижения цен на нефть и укрепления курса рубля.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1f/860171888_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_94c56a18138652c6beb8694b1d60771d.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, роснефть
Экономика, РОССИЯ, Роснефть
В "Роснефти" назвали чистую прибыль акционеров по МСФО в I полугодии
Чистая прибыль акционеров "Роснефти" по МСФО в I полугодии составила 245 млрд руб
МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Чистая прибыль "Роснефти" по МСФО в первом полугодии текущего года сократилась в 3,2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 245 миллиардов рублей, сообщила компания.
"Чистая прибыль, относящаяся к акционерам "Роснефти
", в первом полугодии 2025 года составила 245 миллиардов рублей. Существенное отрицательное влияние на размер показателя продолжает оказывать запретительный уровень ключевой ставки ЦБ РФ
. Помимо этого, на динамику показателя в отчетном периоде негативно повлияли неденежные и разовые факторы", - пояснили в компании.
Выручка компании составила 4,263 триллиона рублей, что ниже на 17,6% год к году, на фоне снижения цен на нефть и укрепления курса рубля.