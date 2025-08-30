https://1prime.ru/20250830/rosneft-861490563.html

В "Роснефти" назвали чистую прибыль акционеров по МСФО в I полугодии

экономика

россия

роснефть

МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Чистая прибыль "Роснефти" по МСФО в первом полугодии текущего года сократилась в 3,2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 245 миллиардов рублей, сообщила компания."Чистая прибыль, относящаяся к акционерам "Роснефти", в первом полугодии 2025 года составила 245 миллиардов рублей. Существенное отрицательное влияние на размер показателя продолжает оказывать запретительный уровень ключевой ставки ЦБ РФ. Помимо этого, на динамику показателя в отчетном периоде негативно повлияли неденежные и разовые факторы", - пояснили в компании.Выручка компании составила 4,263 триллиона рублей, что ниже на 17,6% год к году, на фоне снижения цен на нефть и укрепления курса рубля.

