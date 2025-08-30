https://1prime.ru/20250830/rosneft-861490656.html

В "Роснефти" оценили свободный денежный поток по МСФО в I полугодии

В "Роснефти" оценили свободный денежный поток по МСФО в I полугодии - 30.08.2025, ПРАЙМ

В "Роснефти" оценили свободный денежный поток по МСФО в I полугодии

Свободный денежный поток "Роснефти" по МСФО в первом полугодии составил 173 миллиарда рублей, сообщила компания. | 30.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-30T10:48+0300

2025-08-30T10:48+0300

2025-08-30T10:50+0300

экономика

россия

роснефть

https://cdnn.1prime.ru/img/82910/49/829104989_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_4b70359a31c225b4bd5b4d44ed1f3c6f.jpg

МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Свободный денежный поток "Роснефти" по МСФО в первом полугодии составил 173 миллиарда рублей, сообщила компания."Свободный денежный поток за отчетный период составил 173 миллиарда рублей", - говорится в сообщении.В первом полугодии 2024 года свободный денежный поток составлял 700 миллиардов рублей. Таким образом, показатель снизился на 75,3%.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, роснефть