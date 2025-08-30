https://1prime.ru/20250830/rosneft-861490656.html
В "Роснефти" оценили свободный денежный поток по МСФО в I полугодии
В "Роснефти" оценили свободный денежный поток по МСФО в I полугодии - 30.08.2025, ПРАЙМ
В "Роснефти" оценили свободный денежный поток по МСФО в I полугодии
Свободный денежный поток "Роснефти" по МСФО в первом полугодии составил 173 миллиарда рублей, сообщила компания. | 30.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-30T10:48+0300
2025-08-30T10:48+0300
2025-08-30T10:50+0300
экономика
россия
роснефть
https://cdnn.1prime.ru/img/82910/49/829104989_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_4b70359a31c225b4bd5b4d44ed1f3c6f.jpg
МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Свободный денежный поток "Роснефти" по МСФО в первом полугодии составил 173 миллиарда рублей, сообщила компания."Свободный денежный поток за отчетный период составил 173 миллиарда рублей", - говорится в сообщении.В первом полугодии 2024 года свободный денежный поток составлял 700 миллиардов рублей. Таким образом, показатель снизился на 75,3%.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82910/49/829104989_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_7401ad1749a4f7d7106d9a1647b45e2e.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, роснефть
Экономика, РОССИЯ, Роснефть
В "Роснефти" оценили свободный денежный поток по МСФО в I полугодии
Свободный денежный поток "Роснефти" в I полугодии составил 173 миллиарда рублей
МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Свободный денежный поток "Роснефти" по МСФО в первом полугодии составил 173 миллиарда рублей, сообщила компания.
"Свободный денежный поток за отчетный период составил 173 миллиарда рублей", - говорится в сообщении.
В первом полугодии 2024 года свободный денежный поток составлял 700 миллиардов рублей. Таким образом, показатель снизился на 75,3%.