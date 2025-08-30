В "Роснефти" оценили свободный денежный поток по МСФО в I полугодии

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
2025-08-30T10:48+0300
2025-08-30T10:50+0300
экономика
россия
роснефть
МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Свободный денежный поток "Роснефти" по МСФО в первом полугодии составил 173 миллиарда рублей, сообщила компания."Свободный денежный поток за отчетный период составил 173 миллиарда рублей", - говорится в сообщении.В первом полугодии 2024 года свободный денежный поток составлял 700 миллиардов рублей. Таким образом, показатель снизился на 75,3%.
Экономика, РОССИЯ, Роснефть
10:48 30.08.2025 (обновлено: 10:50 30.08.2025)
 
© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкСтенд компании "Роснефть"
Стенд компании "Роснефть". Архивное фото
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Свободный денежный поток "Роснефти" по МСФО в первом полугодии составил 173 миллиарда рублей, сообщила компания.
"Свободный денежный поток за отчетный период составил 173 миллиарда рублей", - говорится в сообщении.
В первом полугодии 2024 года свободный денежный поток составлял 700 миллиардов рублей. Таким образом, показатель снизился на 75,3%.
 
