Чистый долг/EBITDA "Роснефти" по МСФО на конец I полугодия составил 1,6х
2025-08-30T10:57+0300
экономика
финансы
роснефть
МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Соотношение чистый долг/EBITDA "Роснефти" по МСФО на конец первого полугодия текущего года составил 1,6х, сообщила компания. "Соотношение чистый долг/EBITDA на конец первого полугодия 2025 года составило 1,6х, что продолжает сохраняться на уровне существенно ниже минимального ковенантного значения в соответствии с кредитными соглашениями", - говорится в релизе компании.
