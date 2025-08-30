https://1prime.ru/20250830/rosneft-861492002.html

"Роснефть" в I полугодии увеличила капитальные затраты на 10,5 процента

"Роснефть" в I полугодии увеличила капитальные затраты на 10,5 процента

МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Капитальные затраты "Роснефти" в первом полугодии выросли на 10,5% по сравнению с первым полугодием прошлого года, до 769 миллиардов рублей, динамика показателя обусловлена плановой реализацией инвестиционной программы, сообщила компания. "Капитальные затраты компании в 1 полугодии 2025 года составили 769 миллиардов рублей. Динамика показателя обусловлена плановой реализацией инвестиционной программы, прежде всего, на активах сегмента "Разведка и добыча", – говорится в сообщении "Роснефти". Согласно приведенной таблице, капитальные затраты в первом полугодии прошлого года составили 696 миллиардов рублей.

