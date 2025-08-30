Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Роснефть" в I полугодии увеличила капитальные затраты на 10,5 процента - 30.08.2025
"Роснефть" в I полугодии увеличила капитальные затраты на 10,5 процента
МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Капитальные затраты "Роснефти" в первом полугодии выросли на 10,5% по сравнению с первым полугодием прошлого года, до 769 миллиардов рублей, динамика показателя обусловлена плановой реализацией инвестиционной программы, сообщила компания. "Капитальные затраты компании в 1 полугодии 2025 года составили 769 миллиардов рублей. Динамика показателя обусловлена плановой реализацией инвестиционной программы, прежде всего, на активах сегмента "Разведка и добыча", – говорится в сообщении "Роснефти". Согласно приведенной таблице, капитальные затраты в первом полугодии прошлого года составили 696 миллиардов рублей.
11:06 30.08.2025
 
"Роснефть" в I полугодии увеличила капитальные затраты на 10,5 процента

"Роснефть" в I полугодии увеличила капитальные затраты до 769 миллиардов рублей

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкСтенд компании "Роснефть"
Стенд компании Роснефть - ПРАЙМ, 1920, 30.08.2025
Стенд компании "Роснефть". Архивное фото
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Капитальные затраты "Роснефти" в первом полугодии выросли на 10,5% по сравнению с первым полугодием прошлого года, до 769 миллиардов рублей, динамика показателя обусловлена плановой реализацией инвестиционной программы, сообщила компания.
"Капитальные затраты компании в 1 полугодии 2025 года составили 769 миллиардов рублей. Динамика показателя обусловлена плановой реализацией инвестиционной программы, прежде всего, на активах сегмента "Разведка и добыча", – говорится в сообщении "Роснефти".
Согласно приведенной таблице, капитальные затраты в первом полугодии прошлого года составили 696 миллиардов рублей.
 
