"Роснефть" в I полугодии увеличила капитальные затраты на 10,5 процента
"Роснефть" в I полугодии увеличила капитальные затраты на 10,5 процента - 30.08.2025, ПРАЙМ
"Роснефть" в I полугодии увеличила капитальные затраты на 10,5 процента
30.08.2025
2025-08-30T11:06+0300
2025-08-30T11:06+0300
2025-08-30T11:06+0300
МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Капитальные затраты "Роснефти" в первом полугодии выросли на 10,5% по сравнению с первым полугодием прошлого года, до 769 миллиардов рублей, динамика показателя обусловлена плановой реализацией инвестиционной программы, сообщила компания. "Капитальные затраты компании в 1 полугодии 2025 года составили 769 миллиардов рублей. Динамика показателя обусловлена плановой реализацией инвестиционной программы, прежде всего, на активах сегмента "Разведка и добыча", – говорится в сообщении "Роснефти". Согласно приведенной таблице, капитальные затраты в первом полугодии прошлого года составили 696 миллиардов рублей.
МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Капитальные затраты "Роснефти" в первом полугодии выросли на 10,5% по сравнению с первым полугодием прошлого года, до 769 миллиардов рублей, динамика показателя обусловлена плановой реализацией инвестиционной программы, сообщила компания.
"Капитальные затраты компании в 1 полугодии 2025 года составили 769 миллиардов рублей. Динамика показателя обусловлена плановой реализацией инвестиционной программы, прежде всего, на активах сегмента "Разведка и добыча", – говорится в сообщении "Роснефти
Согласно приведенной таблице, капитальные затраты в первом полугодии прошлого года составили 696 миллиардов рублей.