EBITDA "Роснефти" в I полугодии снизилась на 36,1 процента

2025-08-30T11:16+0300

экономика

россия

роснефть

МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. EBITDA "Роснефти" по МСФО в первом полугодии текущего года снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 36,1%, до 1,054 триллиона рублей, сообщила компания. Как поясняется в релизе компании, на фоне снижения цен на нефть и укрепления курса рубля выручка компании сократилась на 17,6%, при этом темп снижения затрат и расходов был меньше, чем у выручки, в том числе из-за индексации тарифов естественных монополий. "В результате показатель EBITDA в первом полугодии 2025 года сократился до 1 054 миллиарда рублей", - сообщила компания.

