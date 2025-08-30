Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
EBITDA "Роснефти" в I полугодии снизилась на 36,1 процента - 30.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250830/rosneft-861493392.html
EBITDA "Роснефти" в I полугодии снизилась на 36,1 процента
EBITDA "Роснефти" в I полугодии снизилась на 36,1 процента - 30.08.2025, ПРАЙМ
EBITDA "Роснефти" в I полугодии снизилась на 36,1 процента
EBITDA "Роснефти" по МСФО в первом полугодии текущего года снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 36,1%, до 1,054 триллиона рублей,... | 30.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-30T11:16+0300
2025-08-30T11:16+0300
экономика
россия
роснефть
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1e/861493239_0:159:3073:1887_1920x0_80_0_0_bd1ac790a425cb5d8b9952f2beed7771.jpg
МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. EBITDA "Роснефти" по МСФО в первом полугодии текущего года снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 36,1%, до 1,054 триллиона рублей, сообщила компания. Как поясняется в релизе компании, на фоне снижения цен на нефть и укрепления курса рубля выручка компании сократилась на 17,6%, при этом темп снижения затрат и расходов был меньше, чем у выручки, в том числе из-за индексации тарифов естественных монополий. "В результате показатель EBITDA в первом полугодии 2025 года сократился до 1 054 миллиарда рублей", - сообщила компания.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1e/861493239_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_b2dc02dad3830196bb391928860cce33.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, роснефть
Экономика, РОССИЯ, Роснефть
11:16 30.08.2025
 
EBITDA "Роснефти" в I полугодии снизилась на 36,1 процента

EBITDA "Роснефти" в первом полугодии снизилась до 1,054 триллиона рублей

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСтенд компании "Роснефть" на площадке Восточного экономического форума во Владивостоке
Стенд компании Роснефть на площадке Восточного экономического форума во Владивостоке - ПРАЙМ, 1920, 30.08.2025
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. EBITDA "Роснефти" по МСФО в первом полугодии текущего года снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 36,1%, до 1,054 триллиона рублей, сообщила компания.
Как поясняется в релизе компании, на фоне снижения цен на нефть и укрепления курса рубля выручка компании сократилась на 17,6%, при этом темп снижения затрат и расходов был меньше, чем у выручки, в том числе из-за индексации тарифов естественных монополий.
"В результате показатель EBITDA в первом полугодии 2025 года сократился до 1 054 миллиарда рублей", - сообщила компания.
 
ЭкономикаРОССИЯРоснефть
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала