Россия признательна Китаю за сохранение мемориалов бойцов Красной армии

МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин заявил, что Россия признательна Китаю за бережное сохранение мемориалов бойцов Красной армии.
"Признательны китайской стороне за бережное сохранение мемориалов бойцам Красной армии, отдавшим жизни в боях за освобождение Китая", - отметил Путин в интервью информационному агентству Cиньхуа накануне своего визита в Китай, текст опубликован на сайте Кремля.
"Наш долг – всегда чтить священную память соотечественников, которые показали пример подлинного патриотизма и мужества, выдержали все испытания и разбили мощных и жестоких врагов. С глубоким уважением относимся ко всем ветеранам, к тем, кто пал смертью храбрых за свободу будущих поколений и независимость наших стран", - добавил глава государства.
