Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия признательна Китаю за сохранение мемориалов бойцов Красной армии - 30.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250830/rossija-861475191.html
Россия признательна Китаю за сохранение мемориалов бойцов Красной армии
Россия признательна Китаю за сохранение мемориалов бойцов Красной армии - 30.08.2025, ПРАЙМ
Россия признательна Китаю за сохранение мемориалов бойцов Красной армии
Президент России Владимир Путин заявил, что Россия признательна Китаю за бережное сохранение мемориалов бойцов Красной армии. | 30.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-30T01:49+0300
2025-08-30T01:49+0300
россия
экономика
общество
китай
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861475191.jpg?1756507757
МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин заявил, что Россия признательна Китаю за бережное сохранение мемориалов бойцов Красной армии. "Признательны китайской стороне за бережное сохранение мемориалов бойцам Красной армии, отдавшим жизни в боях за освобождение Китая", - отметил Путин в интервью информационному агентству Cиньхуа накануне своего визита в Китай, текст опубликован на сайте Кремля. "Наш долг – всегда чтить священную память соотечественников, которые показали пример подлинного патриотизма и мужества, выдержали все испытания и разбили мощных и жестоких врагов. С глубоким уважением относимся ко всем ветеранам, к тем, кто пал смертью храбрых за свободу будущих поколений и независимость наших стран", - добавил глава государства.
китай
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, общество , китай, владимир путин
РОССИЯ, Экономика, Общество , КИТАЙ, Владимир Путин
01:49 30.08.2025
 
Россия признательна Китаю за сохранение мемориалов бойцов Красной армии

Путин: Россия признательна Китаю за бережное сохранение мемориалов бойцов Красной армии

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин заявил, что Россия признательна Китаю за бережное сохранение мемориалов бойцов Красной армии.
"Признательны китайской стороне за бережное сохранение мемориалов бойцам Красной армии, отдавшим жизни в боях за освобождение Китая", - отметил Путин в интервью информационному агентству Cиньхуа накануне своего визита в Китай, текст опубликован на сайте Кремля.
"Наш долг – всегда чтить священную память соотечественников, которые показали пример подлинного патриотизма и мужества, выдержали все испытания и разбили мощных и жестоких врагов. С глубоким уважением относимся ко всем ветеранам, к тем, кто пал смертью храбрых за свободу будущих поколений и независимость наших стран", - добавил глава государства.
 
ЭкономикаРОССИЯОбществоКИТАЙВладимир Путин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала