https://1prime.ru/20250830/rossija-861475964.html

Россия рада, что Китай проявил интерес к конкурсу "Интервидение"

Россия рада, что Китай проявил интерес к конкурсу "Интервидение" - 30.08.2025, ПРАЙМ

Россия рада, что Китай проявил интерес к конкурсу "Интервидение"

Россия рада тому, что китайские партнеры проявили интерес к международному музыкальному конкурсу "Интервидение", сообщил президент РФ Владимир Путин. | 30.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-30T02:07+0300

2025-08-30T02:07+0300

2025-08-30T02:07+0300

россия

экономика

китай

рф

монголия

владимир путин

си цзиньпин

шос

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861475964.jpg?1756508856

МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Россия рада тому, что китайские партнеры проявили интерес к международному музыкальному конкурсу "Интервидение", сообщил президент РФ Владимир Путин. "Добавлю, что российская сторона инициировала проведение международного музыкального конкурса "Интервидение", который запланирован на 20 сентября текущего года. Рады тому, что китайские партнеры проявили заинтересованное внимание к данному проекту", - сообщил Путин в интервью информационному агентству Cиньхуа, опубликованном на сайте Кремля. Путин 31 августа - 3 сентября посетит Китай. Российский президент примет участие в саммите ШОС, в трехсторонней встрече с лидерами Монголии и Китая, проведет переговоры с Си Цзиньпином, а также ряд двусторонних бесед с лидерами иностранных государств. Также Путин будет присутствовать в качестве главного гостя на торжественных мероприятиях, приуроченных к 80-й годовщине победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.

китай

рф

монголия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, китай, рф, монголия, владимир путин, си цзиньпин, шос