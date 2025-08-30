https://1prime.ru/20250830/rossija-861475964.html
Россия рада, что Китай проявил интерес к конкурсу "Интервидение"
Россия рада, что Китай проявил интерес к конкурсу "Интервидение" - 30.08.2025, ПРАЙМ
Россия рада, что Китай проявил интерес к конкурсу "Интервидение"
Россия рада тому, что китайские партнеры проявили интерес к международному музыкальному конкурсу "Интервидение", сообщил президент РФ Владимир Путин. | 30.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-30T02:07+0300
2025-08-30T02:07+0300
2025-08-30T02:07+0300
россия
экономика
китай
рф
монголия
владимир путин
си цзиньпин
шос
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861475964.jpg?1756508856
МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Россия рада тому, что китайские партнеры проявили интерес к международному музыкальному конкурсу "Интервидение", сообщил президент РФ Владимир Путин.
"Добавлю, что российская сторона инициировала проведение международного музыкального конкурса "Интервидение", который запланирован на 20 сентября текущего года. Рады тому, что китайские партнеры проявили заинтересованное внимание к данному проекту", - сообщил Путин в интервью информационному агентству Cиньхуа, опубликованном на сайте Кремля.
Путин 31 августа - 3 сентября посетит Китай. Российский президент примет участие в саммите ШОС, в трехсторонней встрече с лидерами Монголии и Китая, проведет переговоры с Си Цзиньпином, а также ряд двусторонних бесед с лидерами иностранных государств. Также Путин будет присутствовать в качестве главного гостя на торжественных мероприятиях, приуроченных к 80-й годовщине победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.
китай
рф
монголия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, китай, рф, монголия, владимир путин, си цзиньпин, шос
РОССИЯ, Экономика, КИТАЙ, РФ, МОНГОЛИЯ, Владимир Путин, Си Цзиньпин, ШОС
Россия рада, что Китай проявил интерес к конкурсу "Интервидение"
Путин: Россия рада, что Китай проявил интерес к музыкальному конкурсу "Интервидение"
МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Россия рада тому, что китайские партнеры проявили интерес к международному музыкальному конкурсу "Интервидение", сообщил президент РФ Владимир Путин.
"Добавлю, что российская сторона инициировала проведение международного музыкального конкурса "Интервидение", который запланирован на 20 сентября текущего года. Рады тому, что китайские партнеры проявили заинтересованное внимание к данному проекту", - сообщил Путин в интервью информационному агентству Cиньхуа, опубликованном на сайте Кремля.
Путин 31 августа - 3 сентября посетит Китай. Российский президент примет участие в саммите ШОС, в трехсторонней встрече с лидерами Монголии и Китая, проведет переговоры с Си Цзиньпином, а также ряд двусторонних бесед с лидерами иностранных государств. Также Путин будет присутствовать в качестве главного гостя на торжественных мероприятиях, приуроченных к 80-й годовщине победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.