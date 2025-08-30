Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
С 1 сентября в России нельзя делиться сим-картами с третьими лицами - 30.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250830/rossija-861478251.html
С 1 сентября в России нельзя делиться сим-картами с третьими лицами
С 1 сентября в России нельзя делиться сим-картами с третьими лицами - 30.08.2025, ПРАЙМ
С 1 сентября в России нельзя делиться сим-картами с третьими лицами
С 1 сентября в России нельзя делиться сим-картами с третьими лицами, штрафы за нарушение запрета могут достигать до 200 тысяч рублей, с этой даты... | 30.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-30T05:56+0300
2025-08-30T05:56+0300
общество
россия
финансы
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861478251.jpg?1756522603
МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. С 1 сентября в России нельзя делиться сим-картами с третьими лицами, штрафы за нарушение запрета могут достигать до 200 тысяч рублей, с этой даты соответствующая норма закона вступит в силу. Так, устанавливается штраф от 30 до 50 тысяч рублей для граждан за передачу пользователем абонентского номера, выделенного ему на основании договора, иному лицу, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния. Индивидуальным предпринимателям за правонарушение грозит штраф от 50 до 100 тысяч рублей, а юридическим лицам - от 100 до 200 тысяч. Передавать сим-карты можно только членам семьи и близким родственникам. При этом не является административным правонарушением безвозмездная кратковременная передача абонентского номера в пользование в рамках указанного договора иному лицу для получения таким лицом услуг связи в личных целях. Кроме того, с 1 сентября россияне будут вправе передавать свой сотовый номер представителям госорганов и экстренных оперативных служб при исполнении служебных обязанностей.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , россия, финансы
Общество , РОССИЯ, Финансы
05:56 30.08.2025
 
С 1 сентября в России нельзя делиться сим-картами с третьими лицами

С 1 сентября в России нельзя делиться сим-картами с третьими лицами

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. С 1 сентября в России нельзя делиться сим-картами с третьими лицами, штрафы за нарушение запрета могут достигать до 200 тысяч рублей, с этой даты соответствующая норма закона вступит в силу.
Так, устанавливается штраф от 30 до 50 тысяч рублей для граждан за передачу пользователем абонентского номера, выделенного ему на основании договора, иному лицу, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния. Индивидуальным предпринимателям за правонарушение грозит штраф от 50 до 100 тысяч рублей, а юридическим лицам - от 100 до 200 тысяч.
Передавать сим-карты можно только членам семьи и близким родственникам.
При этом не является административным правонарушением безвозмездная кратковременная передача абонентского номера в пользование в рамках указанного договора иному лицу для получения таким лицом услуг связи в личных целях.
Кроме того, с 1 сентября россияне будут вправе передавать свой сотовый номер представителям госорганов и экстренных оперативных служб при исполнении служебных обязанностей.
 
ОбществоРОССИЯФинансы
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала