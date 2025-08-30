https://1prime.ru/20250830/rossija-861478251.html

С 1 сентября в России нельзя делиться сим-картами с третьими лицами

МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. С 1 сентября в России нельзя делиться сим-картами с третьими лицами, штрафы за нарушение запрета могут достигать до 200 тысяч рублей, с этой даты соответствующая норма закона вступит в силу. Так, устанавливается штраф от 30 до 50 тысяч рублей для граждан за передачу пользователем абонентского номера, выделенного ему на основании договора, иному лицу, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния. Индивидуальным предпринимателям за правонарушение грозит штраф от 50 до 100 тысяч рублей, а юридическим лицам - от 100 до 200 тысяч. Передавать сим-карты можно только членам семьи и близким родственникам. При этом не является административным правонарушением безвозмездная кратковременная передача абонентского номера в пользование в рамках указанного договора иному лицу для получения таким лицом услуг связи в личных целях. Кроме того, с 1 сентября россияне будут вправе передавать свой сотовый номер представителям госорганов и экстренных оперативных служб при исполнении служебных обязанностей.

общество , россия, финансы