2025-08-30T06:02+0300
2025-08-30T06:02+0300
россия
МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Домашние электроприборы должны функционировать безопасно даже в случае пользовательской небрежности, следует из содержания ряда специализированных ГОСТов (государственных стандартов), которые вступают в силу в России с сентября, с их содержанием ознакомилось РИА Новости. Согласно текстам документов, дата введения их в действие - 1 сентября этого года. При этом ГОСТы не всегда носят обязательный характер, но они могут стать таковыми, если на них есть прямая отсылка в законе, контракте или техрегламенте. Большинство действующих ГОСТов носят рекомендательный характер и служат ориентиром для производителей. В частности, ГОСТом по общей безопасности всех домашних электроприборов определяется, что приборы должны быть сконструированы так, чтобы при нормальном применении они функционировали безопасно, не создавая опасности для людей или окружающей среды, даже в случае небрежности, которая может возникнуть при обычном применении. Для этого все приборы проверяют с помощью специальных испытаний, порядок выполнения которых описывается в документе. Указывается, что во время испытаний из прибора не должны появляться пламя, расплавленный металл или выделяться вредные или воспламеняющиеся газы в опасных количествах, а превышение температуры не должно быть больше определенных значений. В частности, отдельные ГОСТы регулируют эти параметры для пылесосов и водовсасывающих чистящих приборов, стиральных машин, тостеров, грилей и других устройств. Также с сентября вступает в силу аналогичный документ для аудио- и видео-аппаратуры.
РОССИЯ
06:02 30.08.2025
 
В России вступают в силу ГОСТы по безопасности домашних электроприборов

Заголовок открываемого материала