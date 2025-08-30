Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Тамбовской области совершил жесткую посадку легкомоторный самолет - 30.08.2025
В Тамбовской области совершил жесткую посадку легкомоторный самолет
происшествия
ск рф
тамбовская область
МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Уголовное дело о нарушении правил безопасности возбуждено по факту жесткой посадки легкомоторного самолета в Тамбовской области, сообщило Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России в своем Telegram-канале.Ранее тамбовский главк МЧС России сообщил, что пилот погиб при жесткой посадке легкомоторного самолета-опрыскивателя в Бондарском округе в Тамбовской области."Воронежским следственным отделом на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации по факту вынужденной посадки легкомоторного самолета в Тамбовской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьей 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего)", - говорится в сообщении.По версии СК, утром 30 августа 2025 года легкомоторный самолет, производивший обработку сельскохозяйственных угодий, под управлением пилота 1964 года рождения, совершил жесткую посадку в Бондарском муниципальном округе Тамбовской области. В результате инцидента пилот скончался на месте происшествия.Отмечается, что следователями Западного МСУТ СК России организован комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.
тамбовская область
ск рф, тамбовская область
Происшествия, СК РФ, Тамбовская область
12:22 30.08.2025 (обновлено: 12:23 30.08.2025)
 
В Тамбовской области совершил жесткую посадку легкомоторный самолет

СК завел дело после жесткой посадки легкомоторного самолета в Тамбовской области

МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Уголовное дело о нарушении правил безопасности возбуждено по факту жесткой посадки легкомоторного самолета в Тамбовской области, сообщило Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России в своем Telegram-канале.
Ранее тамбовский главк МЧС России сообщил, что пилот погиб при жесткой посадке легкомоторного самолета-опрыскивателя в Бондарском округе в Тамбовской области.
"Воронежским следственным отделом на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации по факту вынужденной посадки легкомоторного самолета в Тамбовской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьей 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего)", - говорится в сообщении.
По версии СК, утром 30 августа 2025 года легкомоторный самолет, производивший обработку сельскохозяйственных угодий, под управлением пилота 1964 года рождения, совершил жесткую посадку в Бондарском муниципальном округе Тамбовской области. В результате инцидента пилот скончался на месте происшествия.
Отмечается, что следователями Западного МСУТ СК России организован комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.
 
ПроисшествияСК РФТамбовская область
 
 
