В Тамбовской области совершил жесткую посадку легкомоторный самолет

2025-08-30T12:22+0300

2025-08-30T12:22+0300

2025-08-30T12:23+0300

происшествия

ск рф

тамбовская область

МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Уголовное дело о нарушении правил безопасности возбуждено по факту жесткой посадки легкомоторного самолета в Тамбовской области, сообщило Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России в своем Telegram-канале.Ранее тамбовский главк МЧС России сообщил, что пилот погиб при жесткой посадке легкомоторного самолета-опрыскивателя в Бондарском округе в Тамбовской области."Воронежским следственным отделом на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации по факту вынужденной посадки легкомоторного самолета в Тамбовской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьей 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего)", - говорится в сообщении.По версии СК, утром 30 августа 2025 года легкомоторный самолет, производивший обработку сельскохозяйственных угодий, под управлением пилота 1964 года рождения, совершил жесткую посадку в Бондарском муниципальном округе Тамбовской области. В результате инцидента пилот скончался на месте происшествия.Отмечается, что следователями Западного МСУТ СК России организован комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

