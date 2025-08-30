https://1prime.ru/20250830/sanktsii-861494143.html
Франция представит в Дании предложения по новым санкциям против России
Франция представит в Дании предложения по новым санкциям против России - 30.08.2025, ПРАЙМ
Франция представит в Дании предложения по новым санкциям против России
Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что представит европейским коллегам на встрече в Дании предложения Парижа по новым санкциям против России. | 30.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-30T11:22+0300
2025-08-30T11:22+0300
2025-08-30T11:22+0300
экономика
россия
мировая экономика
запад
рф
франция
жан-ноэль барро
владимир путин
мид
санкции против рф
https://cdnn.1prime.ru/img/76349/77/763497704_0:87:2849:1690_1920x0_80_0_0_77eb874fb7da5248f0a955379c75a2e6.jpg
ПАРИЖ, 30 авг – ПРАЙМ. Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что представит европейским коллегам на встрече в Дании предложения Парижа по новым санкциям против России. "Я представлю предложения, которые Франция разработала, чтобы мы могли истощить ресурсы (России – ред.)…, нацеливаясь на энергетический и финансовый сектора, а также, возможно, на некоторые гражданские сектора, которые продолжают косвенно поддерживать военные усилия России", - утверждал он по прибытии на неформальный совет министров иностранных дел в Копенгагене. Трансляция велась на сайте Еврокомиссии. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://1prime.ru/20250829/smi-861445075.html
запад
рф
франция
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76349/77/763497704_241:0:2609:1776_1920x0_80_0_0_9e51d5431e1d645f54b513a3fcd715a3.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мировая экономика, запад, рф, франция, жан-ноэль барро, владимир путин, мид, санкции против рф
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, ЗАПАД, РФ, ФРАНЦИЯ, Жан-Ноэль Барро, Владимир Путин, МИД, санкции против РФ
Франция представит в Дании предложения по новым санкциям против России
Глава МИД Франции Барро представит в Дании предложения по новым санкциям против России