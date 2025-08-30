https://1prime.ru/20250830/sanktsii-861494143.html

Франция представит в Дании предложения по новым санкциям против России

ПАРИЖ, 30 авг – ПРАЙМ. Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что представит европейским коллегам на встрече в Дании предложения Парижа по новым санкциям против России. "Я представлю предложения, которые Франция разработала, чтобы мы могли истощить ресурсы (России – ред.)…, нацеливаясь на энергетический и финансовый сектора, а также, возможно, на некоторые гражданские сектора, которые продолжают косвенно поддерживать военные усилия России", - утверждал он по прибытии на неформальный совет министров иностранных дел в Копенгагене. Трансляция велась на сайте Еврокомиссии. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

