Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Сийярто высказался о санкциях против российских энергопредприятий - 30.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250830/sanktsii-861508084.html
Сийярто высказался о санкциях против российских энергопредприятий
Сийярто высказался о санкциях против российских энергопредприятий - 30.08.2025, ПРАЙМ
Сийярто высказался о санкциях против российских энергопредприятий
Будапешт не поддержит санкции против российских энергетических предприятий, от которых зависит энергоснабжение Венгрии, заявил венгерский министр иностранных... | 30.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-30T16:36+0300
2025-08-30T17:14+0300
экономика
россия
будапешт
венгрия
санкции против рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1a/859962437_0:0:1521:856_1920x0_80_0_0_c00643ef55afc2aa52e29e8e0aaf682f.jpg
БУДАПЕШТ, 30 авг - ПРАЙМ. Будапешт не поддержит санкции против российских энергетических предприятий, от которых зависит энергоснабжение Венгрии, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто."Мы не поддержим санкционные предложения, направленные против энергопредприятий, важных для энергоснабжения Венгрии", - сказал Сийярто венгерским журналистам. Трансляцию вёл телеканал М1.
https://1prime.ru/20250830/sanktsii-861508193.html
будапешт
венгрия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1a/859962437_57:0:1465:1056_1920x0_80_0_0_26a4540c46c96dd5643379488e245430.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, будапешт, венгрия, санкции против рф
Экономика, РОССИЯ, Будапешт, ВЕНГРИЯ, санкции против РФ
16:36 30.08.2025 (обновлено: 17:14 30.08.2025)
 
Сийярто высказался о санкциях против российских энергопредприятий

Сийярто: Венгрия не поддержит санкции против важных для нее российских энергопредприятий

© РИА Новости | Перейти в медиабанкГлава МИД Венгрии Петер Сийярто
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто - ПРАЙМ, 1920, 30.08.2025
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
БУДАПЕШТ, 30 авг - ПРАЙМ. Будапешт не поддержит санкции против российских энергетических предприятий, от которых зависит энергоснабжение Венгрии, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
"Мы не поддержим санкционные предложения, направленные против энергопредприятий, важных для энергоснабжения Венгрии", - сказал Сийярто венгерским журналистам. Трансляцию вёл телеканал М1.
Логотип Евросоюза - ПРАЙМ, 1920, 30.08.2025
Главы МИД ЕС обсудили 19-й пакет санкций против России
16:40
 
ЭкономикаРОССИЯБудапештВЕНГРИЯсанкции против РФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала