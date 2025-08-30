https://1prime.ru/20250830/sanktsii-861508084.html

Сийярто высказался о санкциях против российских энергопредприятий

экономика

россия

будапешт

венгрия

санкции против рф

БУДАПЕШТ, 30 авг - ПРАЙМ. Будапешт не поддержит санкции против российских энергетических предприятий, от которых зависит энергоснабжение Венгрии, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто."Мы не поддержим санкционные предложения, направленные против энергопредприятий, важных для энергоснабжения Венгрии", - сказал Сийярто венгерским журналистам. Трансляцию вёл телеканал М1.

