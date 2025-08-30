https://1prime.ru/20250830/sanktsii-861508193.html

Главы МИД ЕС обсудили 19-й пакет санкций против России

Главы МИД ЕС обсудили 19-й пакет санкций против России

БРЮССЕЛЬ, 30 авг - ПРАЙМ. Предложение по 19-му пакету санкций ЕС против России поступит на следующей неделе, сообщила глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас."Мы обсудили усиление давления на Россию… В рамках нового пакета мы обсуждали вторичные санкции против сторон, которые поддерживают Россию, также обсуждались дальнейшие запреты на импорт, санкции в отношении судов теневого флота… Я ожидаю, что предложения по этому пакету поступят на следующей неделе", - сообщила она.Ранее глава Еврокомиссии заявляла, что 19-й пакет санкций планируется ввести уже к середине сентября.В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

