Главы МИД ЕС обсудили 19-й пакет санкций против России - 30.08.2025, ПРАЙМ
Главы МИД ЕС обсудили 19-й пакет санкций против России
Предложение по 19-му пакету санкций ЕС против России поступит на следующей неделе, сообщила глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас. | 30.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-30T16:40+0300
2025-08-30T16:46+0300
БРЮССЕЛЬ, 30 авг - ПРАЙМ. Предложение по 19-му пакету санкций ЕС против России поступит на следующей неделе, сообщила глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас."Мы обсудили усиление давления на Россию… В рамках нового пакета мы обсуждали вторичные санкции против сторон, которые поддерживают Россию, также обсуждались дальнейшие запреты на импорт, санкции в отношении судов теневого флота… Я ожидаю, что предложения по этому пакету поступят на следующей неделе", - сообщила она.Ранее глава Еврокомиссии заявляла, что 19-й пакет санкций планируется ввести уже к середине сентября.В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
16:40 30.08.2025 (обновлено: 16:46 30.08.2025)
 
Главы МИД ЕС обсудили 19-й пакет санкций против России

Каллас: предложение по 19-му пакету санкций ЕС против России поступит на следующей неделе

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЛоготип Евросоюза
Логотип Евросоюза - ПРАЙМ, 1920, 30.08.2025
Логотип Евросоюза. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
БРЮССЕЛЬ, 30 авг - ПРАЙМ. Предложение по 19-му пакету санкций ЕС против России поступит на следующей неделе, сообщила глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас.
"Мы обсудили усиление давления на Россию… В рамках нового пакета мы обсуждали вторичные санкции против сторон, которые поддерживают Россию, также обсуждались дальнейшие запреты на импорт, санкции в отношении судов теневого флота… Я ожидаю, что предложения по этому пакету поступят на следующей неделе", - сообщила она.
Ранее глава Еврокомиссии заявляла, что 19-й пакет санкций планируется ввести уже к середине сентября.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
