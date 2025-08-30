Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Морской пассажирский транспорт в Севастополе возобновил работу - 30.08.2025
Морской пассажирский транспорт в Севастополе возобновил работу
Морской пассажирский транспорт в Севастополе возобновил работу - 30.08.2025, ПРАЙМ
Морской пассажирский транспорт в Севастополе возобновил работу
Морской пассажирский транспорт в Севастополе возобновил движение после приостановки работы, сообщил городской департамент транспорта. | 30.08.2025, ПРАЙМ
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг - ПРАЙМ. Морской пассажирский транспорт в Севастополе возобновил движение после приостановки работы, сообщил городской департамент транспорта. Работа катеров и паромов была приостановлена утром в субботу. "Рейд открыт. Морской пассажирский транспорт возобновляет работу", - говорится в сообщении.
08:27 30.08.2025
 
Морской пассажирский транспорт в Севастополе возобновил работу

Морской пассажирский транспорт в Севастополе возобновил работу после приостановки

© РИА Новости . Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкАкватория порта в Севастополе
Акватория порта в Севастополе - ПРАЙМ, 1920, 30.08.2025
Акватория порта в Севастополе. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
Перейти в медиабанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг - ПРАЙМ. Морской пассажирский транспорт в Севастополе возобновил движение после приостановки работы, сообщил городской департамент транспорта.
Работа катеров и паромов была приостановлена утром в субботу.
"Рейд открыт. Морской пассажирский транспорт возобновляет работу", - говорится в сообщении.
 
