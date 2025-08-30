Морской пассажирский транспорт в Севастополе возобновил работу

https://1prime.ru/20250830/savastopol-861483167.html
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг - ПРАЙМ. Морской пассажирский транспорт в Севастополе возобновил движение после приостановки работы, сообщил городской департамент транспорта. Работа катеров и паромов была приостановлена утром в субботу. "Рейд открыт. Морской пассажирский транспорт возобновляет работу", - говорится в сообщении.
Работа катеров и паромов была приостановлена утром в субботу.
"Рейд открыт. Морской пассажирский транспорт возобновляет работу", - говорится в сообщении.