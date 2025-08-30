https://1prime.ru/20250830/savastopol-861483167.html

Морской пассажирский транспорт в Севастополе возобновил работу

Морской пассажирский транспорт в Севастополе возобновил работу - 30.08.2025, ПРАЙМ

Морской пассажирский транспорт в Севастополе возобновил работу

Морской пассажирский транспорт в Севастополе возобновил движение после приостановки работы, сообщил городской департамент транспорта. | 30.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-30T08:27+0300

2025-08-30T08:27+0300

2025-08-30T08:27+0300

бизнес

россия

севастополь

транспорт

морской транспорт

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1e/861483032_0:287:3130:2048_1920x0_80_0_0_cc6f9677867e3473d121cfdf4cf8ecc0.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг - ПРАЙМ. Морской пассажирский транспорт в Севастополе возобновил движение после приостановки работы, сообщил городской департамент транспорта. Работа катеров и паромов была приостановлена утром в субботу. "Рейд открыт. Морской пассажирский транспорт возобновляет работу", - говорится в сообщении.

севастополь

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, севастополь, транспорт, морской транспорт