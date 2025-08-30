В Сбербанке рассказали о росте расчетов в рупиях между юрлицами

https://1prime.ru/20250830/sberbank-861483461.html

МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Объем расчетов в рупиях между юрлицами в Сбербанке за первое полугодие 2025 года вырос в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, заявил зампред правления банка Анатолий Попов в интервью РИА Новости в преддверии Восточного экономического форума. "Объем расчетов в рупиях за первое полугодие 2025 года вырос в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2024 года", - сказал он, отвечая на вопрос, как изменился объем расчетов в рупиях между компаниями. Попов отметил, что переводы в рупиях через Сбербанк между юрлицами составляют 25% общего объема переводов за границу. "Учитывая высокую востребованность, мы сделали бесплатными переводы с рупийных счетов в Индию, а наши корпоративные клиенты могут бесплатно открывать расчетные счета в рупиях", - заявил топ-менеджер. Десятый Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает Генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.

