В Сбербанке рассказали о росте расчетов в рупиях между юрлицами - 30.08.2025
В Сбербанке рассказали о росте расчетов в рупиях между юрлицами
В Сбербанке рассказали о росте расчетов в рупиях между юрлицами - 30.08.2025, ПРАЙМ
В Сбербанке рассказали о росте расчетов в рупиях между юрлицами
Объем расчетов в рупиях между юрлицами в Сбербанке за первое полугодие 2025 года вырос в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, заявил... | 30.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-30T08:30+0300
2025-08-30T08:31+0300
экономика
банки
финансы
индия
владивосток
сбербанк
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/19/861235046_0:0:3079:1733_1920x0_80_0_0_405ffa71bdeaf63e0b6ba22c21e26b4a.jpg
МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Объем расчетов в рупиях между юрлицами в Сбербанке за первое полугодие 2025 года вырос в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, заявил зампред правления банка Анатолий Попов в интервью РИА Новости в преддверии Восточного экономического форума. "Объем расчетов в рупиях за первое полугодие 2025 года вырос в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2024 года", - сказал он, отвечая на вопрос, как изменился объем расчетов в рупиях между компаниями. Попов отметил, что переводы в рупиях через Сбербанк между юрлицами составляют 25% общего объема переводов за границу. "Учитывая высокую востребованность, мы сделали бесплатными переводы с рупийных счетов в Индию, а наши корпоративные клиенты могут бесплатно открывать расчетные счета в рупиях", - заявил топ-менеджер. Десятый Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает Генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.
индия
владивосток
банки, финансы, индия, владивосток, сбербанк
Экономика, Банки, Финансы, ИНДИЯ, Владивосток, Сбербанк
08:30 30.08.2025 (обновлено: 08:31 30.08.2025)
 
В Сбербанке рассказали о росте расчетов в рупиях между юрлицами

Зампред правления Попов: расчеты в рупиях между юрлицами в Сбербанке выросли в 1,5 раза

МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Объем расчетов в рупиях между юрлицами в Сбербанке за первое полугодие 2025 года вырос в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, заявил зампред правления банка Анатолий Попов в интервью РИА Новости в преддверии Восточного экономического форума.
"Объем расчетов в рупиях за первое полугодие 2025 года вырос в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2024 года", - сказал он, отвечая на вопрос, как изменился объем расчетов в рупиях между компаниями.
Попов отметил, что переводы в рупиях через Сбербанк между юрлицами составляют 25% общего объема переводов за границу.
"Учитывая высокую востребованность, мы сделали бесплатными переводы с рупийных счетов в Индию, а наши корпоративные клиенты могут бесплатно открывать расчетные счета в рупиях", - заявил топ-менеджер.
Десятый Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает Генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.
ЭкономикаБанкиФинансыИНДИЯВладивостокСбербанк
 
 
