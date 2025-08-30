Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ заметили противоречие в словах фон дер Ляйен по поводу помощи Украине
СМИ заметили противоречие в словах фон дер Ляйен по поводу помощи Украине
2025-08-30T07:20+0300
2025-08-30T07:20+0300
мировая экономика
сша
украина
урсула фон дер ляйен
марош шефчович
петер сийярто
ес
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, обсуждая торговое соглашение с США и Украиной, создает затруднительное положение для своих высокопоставленных коллег, пишет издание Euractiv.На пресс-конференции совместно с премьер-министром Финляндии Петтери Орпо фон дер Ляйен уточнила, что торговая сделка между ЕС и США не имеет связи с продолжением американской поддержки Украины."Это ставит ее (фон дер Ляйен. — Прим. Ред.) в противоречие с ее собственным главой торгового ведомства Марошем Шефчовичем, который после переговоров по сделке в июле заявил, что она также “касается Украины”", — говорится в материале.В статье также отмечается, что ее заявление можно рассматривать как упрек высокопоставленному представителю ЕС по вопросам торговли Сабине Вейянд, которая на этой неделе связала вопросы безопасности с ходом переговоров.В августе США и ЕС объявили о достижении рамочного торгового соглашения. Согласно его условиям, Евросоюз снимет пошлины на все американские промышленные товары, в то время как США сохранят 15-процентную пошлину на большинство европейских товаров. ЕС планирует закупить у США СПГ, нефть и продукцию атомной энергетики на сумму около 750 миллиардов долларов к 2028 году, а также американские ИИ-чипы для своих вычислительных центров на сумму не менее 40 миллиардов долларов. Брюссель также намерен значительно увеличить закупки военной и оборонной техники у США. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто отметил, что новое торговое соглашение о пошлинах между США и Европой выгодно для Америки и крайне невыгодно для ЕС.
Новости
07:20 30.08.2025
 
© CC BY 4.0 / European Union 2024Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - ПРАЙМ, 1920, 30.08.2025
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, обсуждая торговое соглашение с США и Украиной, создает затруднительное положение для своих высокопоставленных коллег, пишет издание Euractiv.
На пресс-конференции совместно с премьер-министром Финляндии Петтери Орпо фон дер Ляйен уточнила, что торговая сделка между ЕС и США не имеет связи с продолжением американской поддержки Украины.
"Это ставит ее (фон дер Ляйен. — Прим. Ред.) в противоречие с ее собственным главой торгового ведомства Марошем Шефчовичем, который после переговоров по сделке в июле заявил, что она также “касается Украины”", — говорится в материале.
В статье также отмечается, что ее заявление можно рассматривать как упрек высокопоставленному представителю ЕС по вопросам торговли Сабине Вейянд, которая на этой неделе связала вопросы безопасности с ходом переговоров.
В августе США и ЕС объявили о достижении рамочного торгового соглашения. Согласно его условиям, Евросоюз снимет пошлины на все американские промышленные товары, в то время как США сохранят 15-процентную пошлину на большинство европейских товаров. ЕС планирует закупить у США СПГ, нефть и продукцию атомной энергетики на сумму около 750 миллиардов долларов к 2028 году, а также американские ИИ-чипы для своих вычислительных центров на сумму не менее 40 миллиардов долларов. Брюссель также намерен значительно увеличить закупки военной и оборонной техники у США.
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто отметил, что новое торговое соглашение о пошлинах между США и Европой выгодно для Америки и крайне невыгодно для ЕС.
 
