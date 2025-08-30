Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Сеул придает большое значение наращиванию сотрудничества с Туркменией - 30.08.2025
Сеул придает большое значение наращиванию сотрудничества с Туркменией
АШХАБАД, 30 авг – ПРАЙМ. Сеул придает огромное значение наращиванию многопланового сотрудничества с Ашхабадом, заявил президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён в ходе телефонного разговора с главой Туркмении Сердаром Бердымухамедовым, сообщает в субботу официальная газета "Нейтральный Туркменистан". "Президент Ли Чжэ Мён подчеркнул огромное значение, придаваемое в Республике Корея, наращиванию многопланового взаимодействия с Туркменистаном", – говорится в сообщении. Президент Туркмении отметил успешное торгово-экономическое партнерство между двумя странами. Он напомнил, что ведущие южнокорейские компании Hyundai, Daewoo и LG реализовали в Туркмении различные проекты на сумму свыше 5 миллиардов долларов. В частности, был реализован проект газохимического комплекса в Балканской области по выпуску 386 тысяч тонн полиэтилена и 81 тысячи тонн полипропилена стоимостью более 3,4 миллиарда долларов. Также завершен проект завода по очистке товарного газа от серы в рамках освоения месторождения "Галкыныш" мощностью 10 миллиардов кубометров ежегодно и стоимостью свыше 1,4 миллиарда долларов. Кроме того, реализован проект комплекса в структуре Туркменабатского химического завода имени С.А. Ниязова по выпуску 350 тысяч тонн суперфосфата и 100 тысяч тонн сульфата аммония в год стоимостью 682 миллиона долларов. В этой связи Ли Чжэ Мён выразил признательность президенту Туркмении за предоставление южнокорейским компаниям благоприятных условий для работы на туркменском рынке, добавили в "Нейтральном Туркменистане". Как отмечалось в ходе беседы, двусторонние отношения стран "опираются на принципы дружбы, доверия и взаимопонимания". Туркмения и Южная Корея поддерживают активные контакты как на двустороннем уровне, так и в рамках международных организаций, в первую очередь ООН. Страны также сотрудничают на региональном уровне в формате "Центральная Азия – Республика Корея".
АШХАБАД, 30 авг – ПРАЙМ. Сеул придает огромное значение наращиванию многопланового сотрудничества с Ашхабадом, заявил президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён в ходе телефонного разговора с главой Туркмении Сердаром Бердымухамедовым, сообщает в субботу официальная газета "Нейтральный Туркменистан".
"Президент Ли Чжэ Мён подчеркнул огромное значение, придаваемое в Республике Корея, наращиванию многопланового взаимодействия с Туркменистаном", – говорится в сообщении.
Президент Туркмении отметил успешное торгово-экономическое партнерство между двумя странами. Он напомнил, что ведущие южнокорейские компании Hyundai, Daewoo и LG реализовали в Туркмении различные проекты на сумму свыше 5 миллиардов долларов.
В частности, был реализован проект газохимического комплекса в Балканской области по выпуску 386 тысяч тонн полиэтилена и 81 тысячи тонн полипропилена стоимостью более 3,4 миллиарда долларов. Также завершен проект завода по очистке товарного газа от серы в рамках освоения месторождения "Галкыныш" мощностью 10 миллиардов кубометров ежегодно и стоимостью свыше 1,4 миллиарда долларов. Кроме того, реализован проект комплекса в структуре Туркменабатского химического завода имени С.А. Ниязова по выпуску 350 тысяч тонн суперфосфата и 100 тысяч тонн сульфата аммония в год стоимостью 682 миллиона долларов.
В этой связи Ли Чжэ Мён выразил признательность президенту Туркмении за предоставление южнокорейским компаниям благоприятных условий для работы на туркменском рынке, добавили в "Нейтральном Туркменистане".
Как отмечалось в ходе беседы, двусторонние отношения стран "опираются на принципы дружбы, доверия и взаимопонимания". Туркмения и Южная Корея поддерживают активные контакты как на двустороннем уровне, так и в рамках международных организаций, в первую очередь ООН. Страны также сотрудничают на региональном уровне в формате "Центральная Азия – Республика Корея".
 
