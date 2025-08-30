https://1prime.ru/20250830/seul-861480305.html

Сеул придает большое значение наращиванию сотрудничества с Туркменией

Сеул придает большое значение наращиванию сотрудничества с Туркменией - 30.08.2025, ПРАЙМ

Сеул придает большое значение наращиванию сотрудничества с Туркменией

Сеул придает огромное значение наращиванию многопланового сотрудничества с Ашхабадом, заявил президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён в ходе телефонного разговора с... | 30.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-30T07:42+0300

2025-08-30T07:42+0300

2025-08-30T07:42+0300

экономика

мировая экономика

энергетика

туркмения

южная корея

сеул

сердар бердымухамедов

hyundai

daewoo

оон

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861480305.jpg?1756528941

АШХАБАД, 30 авг – ПРАЙМ. Сеул придает огромное значение наращиванию многопланового сотрудничества с Ашхабадом, заявил президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён в ходе телефонного разговора с главой Туркмении Сердаром Бердымухамедовым, сообщает в субботу официальная газета "Нейтральный Туркменистан". "Президент Ли Чжэ Мён подчеркнул огромное значение, придаваемое в Республике Корея, наращиванию многопланового взаимодействия с Туркменистаном", – говорится в сообщении. Президент Туркмении отметил успешное торгово-экономическое партнерство между двумя странами. Он напомнил, что ведущие южнокорейские компании Hyundai, Daewoo и LG реализовали в Туркмении различные проекты на сумму свыше 5 миллиардов долларов. В частности, был реализован проект газохимического комплекса в Балканской области по выпуску 386 тысяч тонн полиэтилена и 81 тысячи тонн полипропилена стоимостью более 3,4 миллиарда долларов. Также завершен проект завода по очистке товарного газа от серы в рамках освоения месторождения "Галкыныш" мощностью 10 миллиардов кубометров ежегодно и стоимостью свыше 1,4 миллиарда долларов. Кроме того, реализован проект комплекса в структуре Туркменабатского химического завода имени С.А. Ниязова по выпуску 350 тысяч тонн суперфосфата и 100 тысяч тонн сульфата аммония в год стоимостью 682 миллиона долларов. В этой связи Ли Чжэ Мён выразил признательность президенту Туркмении за предоставление южнокорейским компаниям благоприятных условий для работы на туркменском рынке, добавили в "Нейтральном Туркменистане". Как отмечалось в ходе беседы, двусторонние отношения стран "опираются на принципы дружбы, доверия и взаимопонимания". Туркмения и Южная Корея поддерживают активные контакты как на двустороннем уровне, так и в рамках международных организаций, в первую очередь ООН. Страны также сотрудничают на региональном уровне в формате "Центральная Азия – Республика Корея".

туркмения

южная корея

сеул

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, туркмения, южная корея, сеул, сердар бердымухамедов, hyundai, daewoo, оон