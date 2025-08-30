https://1prime.ru/20250830/skachki-861503704.html
Путин направил приветствие участникам скачек на приз президента
Путин направил приветствие участникам скачек на приз президента - 30.08.2025, ПРАЙМ
Путин направил приветствие участникам скачек на приз президента
Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и гостей скачек на лошадях чистокровной верховой породы на приз президента Российской Федерации,... | 30.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-30T14:28+0300
2025-08-30T14:28+0300
2025-08-30T14:28+0300
промышленность
бизнес
казань
татарстан
владимир путин
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1e/861503543_0:0:2845:1600_1920x0_80_0_0_7682722b1b48cbce9efde52b794d8ed9.jpg
МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и гостей скачек на лошадях чистокровной верховой породы на приз президента Российской Федерации, отметив, что коневодство сегодня – не только значимое направление сельского хозяйства, но и важное явление, которое служит сбережению исторических и культурных традиций. Соответствующая телеграмма размещена на сайте Кремля. "Уважаемые друзья! Приветствую вас по случаю открытия скачек на лошадях чистокровной верховой породы на приз президента Российской Федерации. Родившееся столетия назад, коневодство сегодня – не только значимое направление сельского хозяйства, но и важное явление, которое служит сбережению наших исторических и культурных традиций. Мы по праву гордимся легендарными достижениями многих поколений российских коннозаводчиков, успехами национальной школы верховой езды, профессиональным мастерством тренеров, наездников, жокеев", - говорится в сообщении. Глава государства отметил, что нынешние скачки проходят в Казани и приурочены ко Дню Республики Татарстан. В Татарстане развитию коневодства уделяется особое внимание, оно объединяет большое сообщество знатоков и любителей конного спорта. Президент выразил уверенность, что соревнования станут для участников и зрителей значимым и праздничным событием, запомнятся накалом честной, красивой борьбы и послужат совершенствованию племенной работы и ипподромного дела в России. В заключение Путин пожелал удачи и ярких, позитивных впечатлений.
казань
татарстан
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1e/861503543_239:0:2764:1894_1920x0_80_0_0_c6db4899a918ff01d90272ece0c2e605.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
промышленность, бизнес, казань, татарстан, владимир путин, россия
Промышленность, Бизнес, КАЗАНЬ, ТАТАРСТАН, Владимир Путин, РОССИЯ
Путин направил приветствие участникам скачек на приз президента
Путин: коневодство служит сбережению исторических и культурных традиций
МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и гостей скачек на лошадях чистокровной верховой породы на приз президента Российской Федерации, отметив, что коневодство сегодня – не только значимое направление сельского хозяйства, но и важное явление, которое служит сбережению исторических и культурных традиций.
Соответствующая телеграмма размещена на сайте Кремля.
"Уважаемые друзья! Приветствую вас по случаю открытия скачек на лошадях чистокровной верховой породы на приз президента Российской Федерации. Родившееся столетия назад, коневодство сегодня – не только значимое направление сельского хозяйства, но и важное явление, которое служит сбережению наших исторических и культурных традиций. Мы по праву гордимся легендарными достижениями многих поколений российских коннозаводчиков, успехами национальной школы верховой езды, профессиональным мастерством тренеров, наездников, жокеев", - говорится в сообщении.
Глава государства отметил, что нынешние скачки проходят в Казани
и приурочены ко Дню Республики Татарстан. В Татарстане
развитию коневодства уделяется особое внимание, оно объединяет большое сообщество знатоков и любителей конного спорта.
Президент выразил уверенность, что соревнования станут для участников и зрителей значимым и праздничным событием, запомнятся накалом честной, красивой борьбы и послужат совершенствованию племенной работы и ипподромного дела в России.
В заключение Путин
пожелал удачи и ярких, позитивных впечатлений.