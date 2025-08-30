https://1prime.ru/20250830/sochi-861495683.html

Сочинский аэропорт работает в штатном режиме после снятия ограничений

Сочинский аэропорт работает в штатном режиме после снятия ограничений - 30.08.2025, ПРАЙМ

Сочинский аэропорт работает в штатном режиме после снятия ограничений

Аэропорт Сочи работает в штатном режиме после снятия временных ограничений воздушного пространства, которые вводились минувшей ночью, все службы аэропорта... | 30.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-30T11:52+0300

2025-08-30T11:52+0300

2025-08-30T11:52+0300

бизнес

сочи

алма-ата

росавиация

воздушный транспорт

туризм

туризм в сочи

https://cdnn.1prime.ru/img/76347/55/763475587_0:154:3000:1842_1920x0_80_0_0_faf620523358c2b43c9aa1d1522542e4.jpg

СОЧИ, 30 авг - ПРАЙМ. Аэропорт Сочи работает в штатном режиме после снятия временных ограничений воздушного пространства, которые вводились минувшей ночью, все службы аэропорта усилены персоналом, сообщили в сочинской авиагавани. "Аэропорт Сочи работает в штатном режиме. Сегодня ночью вводились временные ограничения воздушного пространства. Все службы аэропорта усилены персоналом, для оперативного обслуживания в период пиковых нагрузок, из-за вынужденных корректировок расписания авиакомпаниями", - говорится в сообщении. Двенадцать рейсов на вылет и прилет задерживаются в аэропорту Сочи, по сведениям онлайн-табло сочинской авиагавани. Авиакомпании стабилизируют расписание полетов, в течение двух суток возможны переносы, отмены и объединения рейсов, подчеркнули в авиагавани. Уточняется, что детские группы на время ожидания размещались в терминале аэропорта в отдельном помещении, кроме того, пассажирам рейса А4-5089 Сочи - Алма-Ата были выданы специальные коврики комфортного ожидания. Менеджеры по гостеприимному сервису помогают пассажирам в случае возникновения вопросов, добавили в сочинской авиагавани. Южная транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав авиапассажиров задержанных рейсов в аэропортах Южного транспортного региона, написали в Telegram-канале ведомства. "Южная транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав авиапассажиров в аэропортах Южного транспортного региона. В связи с вводимыми ранее ограничениями по использованию воздушного пространства имеются задержки авиарейсов. В аэропортах организованы мобильные приемные для граждан", - говорится в сообщении. Минувшей ночью временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов были введены в аэропорту Сочи, об этом сообщал официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

https://1prime.ru/20250830/aviareysy-861495532.html

сочи

алма-ата

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, сочи, алма-ата, росавиация, воздушный транспорт, туризм, туризм в сочи