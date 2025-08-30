https://1prime.ru/20250830/ssha-861479577.html
На Украине высказались о готовности Зеленского принять миротворцев из Китая
На Украине высказались о готовности Зеленского принять миротворцев из Китая
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп предложил ввести китайские миротворческие силы для обеспечения безопасности на территории Украины, однако, как полагает депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся под арестом по обвинению в государственной измене, этот план не получит поддержки ни в ЕС, ни в Киеве. "По его (Трампа. — Прим. Ред.) мнению, на Украине наряду с французскими, британскими, возможно немецкими войсками будут китайские войска. Кто на это согласится? Из ЕС и Киева — никто", — отметил он. Дубинский считает, что Зеленский и его европейские партнёры поднимают вопрос о так называемой "коалиции желающих" с целью сорвать любые мирные переговоры и затянуть конфликт. Депутат высказался также о перспективах размещения коалиционных сил: "Вся эта тема нахождения их (Коалиционных. — Прим. Ред.) войск Франции, Великобритании и Германии — чистая профанация!". Вчера газета Financial Times, со ссылкой на своих источников, сообщила, что президент Трамп выдвинул идею о привлечении китайских войск для обеспечения безопасности на Украине, однако Белый дом опроверг эти сообщения. Министерство иностранных дел России ранее заявляло, что любой план по размещению войск НАТО на территории Украины неприемлем и может вызвать резкую эскалацию конфликта. В заявлениях о возможности размещения контингента из стран-членов альянса на Украине, звучавших из Великобритании и других европейских государств, в российском министерстве видят подстрекательство к продолжению военных действий.
