В США хотят запретить членам конгресса торговать акциями

ВАШИНГТОН, 30 авг - ПРАЙМ. В конгресс США группа демократов и республиканцев планирует внести законопроект, который запретит членам конгресса торговать акциями и обяжет их избавиться от такого рода активов в случае вступления в должность, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на законопроект. "Двухпартийный законопроект, который должен быть представлен на следующей неделе, предоставляет законодателям и членам их семей 180 дней с момента принятия закона для продажи принадлежащих им акций, в том числе находящихся в слепых трастах, согласно копии текста, с которой ознакомились в Wall Street Journal. Согласно предложению, будущие законодатели будут иметь 90 дней после принятия присяги для продажи своих акций", - говорится в сообщении издания. Если же законодатели не выполнят требование, то штраф составит 10% от стоимости инвестиции и отказ от прибыли. Однако будут и исключения, например, акции, которые супруги конгрессменов и их дети получают в качестве части заработной платы. В ранее газета New York Post со ссылкой на опубликованные данные о доходах экс-спикера палаты представителей США и действующей конгрессвуман Нэнси Пелоси сообщила, что та в 2023 году получила одну из самых высоких инвестиционных доходностей среди американских конгрессменов за счет сомнительного использования опционов на акции. Доходность инвестиционного портфеля Пелоси в 2023 году составила 65%, что более чем вдвое превысило прирост американского индекса широкого рынка S&P 500 на уровне 24% за тот же период времени. По оценкам экспертов, опрошенных газетой, столь значительный прирост может говорить о "квази-инсайдерской торговле", свидетельствующей о возможной коррупционной составляющей при совершении опционных сделок.

