Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Бывший советник Камалы Харрис предрек сценарий Тайваня для Украины - 30.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250830/ssha-861480398.html
Бывший советник Камалы Харрис предрек сценарий Тайваня для Украины
Бывший советник Камалы Харрис предрек сценарий Тайваня для Украины - 30.08.2025, ПРАЙМ
Бывший советник Камалы Харрис предрек сценарий Тайваня для Украины
Конгресс США может рассмотреть применение к украинскому конфликту стратегии, использованной с Тайванем. Такое мнение выразил американский дипломат и бывший... | 30.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-30T07:43+0300
2025-08-30T07:43+0300
россия
сша
тайвань
китай
дональд трамп
bloomberg
нато
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1d/861437344_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_314731e32a33539e631641be49488255.jpg
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Конгресс США может рассмотреть применение к украинскому конфликту стратегии, использованной с Тайванем. Такое мнение выразил американский дипломат и бывший советник вице-президента США по национальной безопасности Филип Гордон в интервью агентству Bloomberg. Гордон отметил, что Конгресс США мог бы разработать специальную формулу для Украины, основанную на уже существующем соглашении о безопасности между Вашингтоном и Киевом. "Такой закон не будет равнозначен оборонному договору, подобному договору НАТО. Но он официально закрепит обязательство Америки вооружать и снабжать Украину, оставив открытой возможность вмешательства США на ее стороне в случае будущего кризиса", — подчеркивается в материале. Ранее президент США Дональд Трамп заявил о намерениях Франции, Германии и Великобритании разместить свои войска на Украине, подчеркнув, что при его администрации американские войска там не появятся. Китай по-прежнему рассматривает Тайвань как неотъемлемую часть своей территории и настаивает на соблюдении принципа "одного Китая" государствами, которые стремятся наладить или сохранить дипломатические отношения с Пекином. Хотя США поддерживают тесные связи с Тайбэем и поставляют ему оружие, они все же соблюдают этот принцип. Китай неоднократно призывал США прекратить продажу оружия Тайваню и не нагнетать обстановку в Тайваньском проливе. В МИД КНР заявляли, что военное сотрудничество США с Тайванем и поставки оружия нивелируют принцип "одного Китая", три китайско-американских совместных коммюнике, и серьезно ущемляют суверенитет и безопасность Китая, а также ставят под угрозу стабильность региона.
https://1prime.ru/20250830/ssha-861479577.html
https://1prime.ru/20250830/oruzhie-861478877.html
сша
тайвань
китай
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1d/861437344_241:0:2972:2048_1920x0_80_0_0_8da282764a3d92f6d21c5523496e294c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, сша, тайвань, китай, дональд трамп, bloomberg, нато
РОССИЯ, США, Тайвань, КИТАЙ, Дональд Трамп, Bloomberg, НАТО
07:43 30.08.2025
 
Бывший советник Камалы Харрис предрек сценарий Тайваня для Украины

Дипломат Гордон: конгресс США может использовать для Украины сценарий Тайваня

© РИА Новости . Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 30.08.2025
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Мамонтов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Конгресс США может рассмотреть применение к украинскому конфликту стратегии, использованной с Тайванем. Такое мнение выразил американский дипломат и бывший советник вице-президента США по национальной безопасности Филип Гордон в интервью агентству Bloomberg.
Гордон отметил, что Конгресс США мог бы разработать специальную формулу для Украины, основанную на уже существующем соглашении о безопасности между Вашингтоном и Киевом.
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 30.08.2025
На Украине высказались о готовности Зеленского принять миротворцев из Китая
07:20
"Такой закон не будет равнозначен оборонному договору, подобному договору НАТО. Но он официально закрепит обязательство Америки вооружать и снабжать Украину, оставив открытой возможность вмешательства США на ее стороне в случае будущего кризиса", — подчеркивается в материале.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил о намерениях Франции, Германии и Великобритании разместить свои войска на Украине, подчеркнув, что при его администрации американские войска там не появятся.
Китай по-прежнему рассматривает Тайвань как неотъемлемую часть своей территории и настаивает на соблюдении принципа "одного Китая" государствами, которые стремятся наладить или сохранить дипломатические отношения с Пекином. Хотя США поддерживают тесные связи с Тайбэем и поставляют ему оружие, они все же соблюдают этот принцип.
Китай неоднократно призывал США прекратить продажу оружия Тайваню и не нагнетать обстановку в Тайваньском проливе. В МИД КНР заявляли, что военное сотрудничество США с Тайванем и поставки оружия нивелируют принцип "одного Китая", три китайско-американских совместных коммюнике, и серьезно ущемляют суверенитет и безопасность Китая, а также ставят под угрозу стабильность региона.
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 30.08.2025
В США заявили о поставках Украине оружия для ударов вглубь России
06:53
 
РОССИЯСШАТайваньКИТАЙДональд ТрампBloombergНАТО
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала