Бывший советник Камалы Харрис предрек сценарий Тайваня для Украины

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Конгресс США может рассмотреть применение к украинскому конфликту стратегии, использованной с Тайванем. Такое мнение выразил американский дипломат и бывший советник вице-президента США по национальной безопасности Филип Гордон в интервью агентству Bloomberg. Гордон отметил, что Конгресс США мог бы разработать специальную формулу для Украины, основанную на уже существующем соглашении о безопасности между Вашингтоном и Киевом. "Такой закон не будет равнозначен оборонному договору, подобному договору НАТО. Но он официально закрепит обязательство Америки вооружать и снабжать Украину, оставив открытой возможность вмешательства США на ее стороне в случае будущего кризиса", — подчеркивается в материале. Ранее президент США Дональд Трамп заявил о намерениях Франции, Германии и Великобритании разместить свои войска на Украине, подчеркнув, что при его администрации американские войска там не появятся. Китай по-прежнему рассматривает Тайвань как неотъемлемую часть своей территории и настаивает на соблюдении принципа "одного Китая" государствами, которые стремятся наладить или сохранить дипломатические отношения с Пекином. Хотя США поддерживают тесные связи с Тайбэем и поставляют ему оружие, они все же соблюдают этот принцип. Китай неоднократно призывал США прекратить продажу оружия Тайваню и не нагнетать обстановку в Тайваньском проливе. В МИД КНР заявляли, что военное сотрудничество США с Тайванем и поставки оружия нивелируют принцип "одного Китая", три китайско-американских совместных коммюнике, и серьезно ущемляют суверенитет и безопасность Китая, а также ставят под угрозу стабильность региона.

