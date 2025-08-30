Между Трампом и Моди произошла ссора, пишут СМИ
NYT: слова Трампа о Нобелевской премии мира разозлили Моди
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп, намекнув, что Нью-Дели должно номинировать его на Нобелевскую премию мира за разрешение конфликта с Пакистаном, вызвал недовольство премьер-министра Индии Нарендры Моди, пишет американская газета The New York Times.
По данным источника, во время телефонного разговора с Моди 17 июня американский лидер снова поднял тему этого конфликта, выразив гордость за его урегулирование.
"Он упомянул, что Пакистан собирается выдвинуть его на Нобелевскую премию мира — награду, за которую он открыто боролся. По словам людей, знакомых с содержанием разговора, недвусмысленный намек заключался в том, что Моди должен поступить так же. Индийский лидер разозлился. Он заявил Трампу, что вмешательство США не имеет никакого отношения к недавнему прекращению огня", — подчеркивается в материале.
Издание подчеркнуло, что нежелание Моди поддержать инициативу по номинации Трампа на премию заметно ухудшило отношения между ними.
Ранее в субботу The New York Times сообщала, что Трамп отменил свои планы посетить Индию этой осенью для участия в саммите лидеров четырехстороннего диалога по безопасности (QUAD).
Дополнительная пошлина в размере 25%, введенная администрацией Трампа на импорт из Индии, начала действовать в среду, повысив общую тарифную ставку до 50%, что стало одним из самых высоких показателей для США. Это решение было мотивировано значительным увеличением закупок Индией российской нефти: её доля в импорте страны возросла с менее 1% до 42% после 2022 года. Неудачные торговые переговоры, завершившиеся без результата после пяти раундов, также стали одной из причин, несмотря на надежды Нью-Дели, что тарифы не превысят 15%.