Сечин назвал причину медленного снижения ключевой ставки ЦБ

2025-08-30T11:11+0300

2025-08-30T11:11+0300

2025-08-30T11:40+0300

МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Чрезмерная индексация регулируемых тарифов в РФ является одной из причин более медленного снижения ставки Центрального банка (ЦБ), текущие темпы явно недостаточны, заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин. "Чрезмерная индексация регулируемых правительством РФ тарифов ускоряет инфляцию издержек, способствует росту уровня цен и является одной из причин более медленного снижения ключевой ставки. Несмотря на принятые Банком России в июне-июле решения, темпы снижения ставки явно недостаточны", - приводятся в отчёте компании за первое полугодие слова Сечина.Глава "Роснефти" подчеркнул, что опережающий инфляцию рост тарифов естественных монополий оказывает дополнительное давление на нефтяную отрасль."С начала года тарифы "Транснефти" на транспортировку нефти были индексированы на 9,9%, нефтепродуктов – 13,8%, тарифы РЖД на грузовые железнодорожные перевозки – на 13,8%; с 1 июля регулируемые оптовые цены на газ "Газпрома" выросли на 10,2%, а тарифы сетевых компаний на услуги по передаче электроэнергии – 11,6%", - обратил внимание он.Сечин также отметил, что одним из следствий длительного поддержания ключевой ставки на повышенном уровне является излишнее укрепление курса рубля, которое приводит к потерям как бюджета России, так и компаний-экспортеров."Помимо этого, высокая ставка приводит к росту расходов на обслуживание долга, что ухудшает финансовую устойчивость корпоративных заемщиков, ведет к сокращению прибыли и подрывает их инвестиционный потенциал", - добавил он.

