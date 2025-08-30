https://1prime.ru/20250830/sudno-861501175.html

В Астраханской области опрокинулось судно с пассажирами, пострадал ребенок

В Астраханской области опрокинулось судно с пассажирами, пострадал ребенок - 30.08.2025, ПРАЙМ

В Астраханской области опрокинулось судно с пассажирами, пострадал ребенок

Судно с пассажирами опрокинулось в акватории реки Енотаевка в Астраханской области, пострадал ребенок, сообщает Западное межрегиональное следственное управление | 30.08.2025, ПРАЙМ

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 авг - ПРАЙМ. Судно с пассажирами опрокинулось в акватории реки Енотаевка в Астраханской области, пострадал ребенок, сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России. "Следствием установлено, что 29 августа 2025 года судоводитель, управляя маломерным судном с лодочным мотором "Казанка" с пассажирами, в том числе несовершеннолетней, допустил опрокидывание судна в акватории реки Енотаевка вблизи села Фёдоровка Енотаевского района Астраханской области", - говорится в сообщении. В результате инцидента девочка 2020 года рождения получила тяжкие травмы. Уголовное дело возбуждено по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта лицом, управляющим маломерным судном.

астраханская область

